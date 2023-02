Małopolskie: Po ulicach Ciężkowic biegał byk; interweniowała policja

Kilkusetkilogramowego byka, który uwolnił się i biegał ulicami Ciężkowic (Małopolskie) przegonili w bezpieczne miejsce tamtejsi policjanci we współpracy z mieszkańcami. Następnie zwierzę zostało uspokojone środkami chemicznymi i przekazane właścicielowi.

Oficer prasowy komendy miejskiej policji w Tarnowie Paweł Klimek poinformował, że do nietypowej interwencji doszło w środę rano w związku z trwającym w Ciężkowicach w tym dniu targiem. Do komisariatu dotarło wtedy zgłoszenie, że po ciężkowickim rynku bez żadnej opieki biega kilkusetkilogramowy byk.

"Okazało się, że podczas odbywającego się targu w centrum miasta zwierzę zostało sprzedane. Nowy właściciel nieumiejętnie przygotował załadunek na samochód ciężarowy, podczas którego byk uwolnił się i swobodnie poruszał ulicami Ciężkowic" - wyjaśnił policjant.

Według jego relacji policjanci wspólnie z mieszkańcami, którzy w tym czasie byli na Rynku, zapędzili zdezorientowane zwierzę do ogrodzonego terenu przy kościele. Zamknęli wszystkie furty, tak aby byk się nie wydostał i powiadomili lekarza weterynarii. Ten środkami chemicznym zaaplikowanym strzałkami uspokoił byka. Następnie został on bezpiecznie załadowany do samochodu ciężarowego i odtransportowany.