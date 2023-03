Małopolskie: Pobity komendant straży miejskiej, chuligan w areszcie

Chuligan, który pobił komendanta straży miejskiej w Gorlicach (Małopolskie), a w chwili zatrzymania zaatakował policjanta, usłyszał zarzuty i – decyzją sądu – trafił do tymczasowego, trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Chodzi o sprawę z czwartku. Komendant straży miejskiej przechodzący przez ul. Legionów, w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę grupie pijących i hałasujących osób. W odpowiedzi jeden z mężczyzn, 19-latek, skatował przechodnia - uderzył go, a gdy ten się przewrócił, dalej zadawał mu uderzenia po całym ciele. "W wyniku tego zdarzenia 57-latek doznał złamania kości udowej" - wyjaśnił w poniedziałek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Chuligan uciekł, ale kilkanaście metrów dalej został zatrzymany przez patrol policji. 19-latek nadal był agresywny i z nożem napadł na policjanta.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia ciała - za co grozi mu do pięciu lat więzienia, oraz czynnej napaści z użyciem noża na funkcjonariusza publicznego - za co może spędzić do 10 lat w więzieniu.

W niedzielę sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 19-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.