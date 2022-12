Małopolskie: Pod naporem śniegu łamią się drzewa

Blisko 240 razy interweniowali podczas minionego weekendu strażacy w Małopolsce przy usuwaniu powalonych pod naporem śniegu drzew i konarów. Drzewa przewracały się na drogi i chodniki. W Suchej Beskidzkiej drzewo zmiażdżyło samochód. Nikt nie został rany – poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży asp. Hubert Ciepły.

Interwencji związanych z powalonymi drzewami w Małopolsce cały czas przybywa. Najwięcej takich zdarzeń odnotowano w Krakowie - ponad 80 interwencji oraz w Wieliczce i Tarnowie.

Strażacy w weekend byli także wyzywani ponad 50 razy do wypadków drogowych, do których dochodziło w skutek trudnych warunków pogodowych. Do groźnego wypadku doszło we wsi Czerwienne w powiecie nowotarskim, gdzie samochód dostawczy wpadł w poślizg i wypadł z drogi zatrzymując się na betonowym przepuście. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobyć zakleszczonego w kabinie kierowcę. Mężczyzna trafił do szpitala.

Straż pożarna przypomina właścicielom domów i zarządcom budynków o obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu oraz zwisających sopli lodowych. Obowiązek ten wynika z art. 61 Prawa budowlanego o obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym. Niestosowanie się do tych przepisów jest zagrożone nawet karą ograniczenia wolności lub rokiem więzienia.