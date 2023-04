Małopolskie: Policja: od marca zatrzymanych 6 poszukiwanych ENA lub listami gończymi

Od marca Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób małopolskiej komendy zatrzymał sześciu przestępców – trzech poszukiwanych na podstawie europejskich nakazów aresztowania (ENA), trzech na podstawie krajowych listów gończych – wynika z piątkowych informacji policji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na początku lutego 2021 r. niemiecki sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania za 39-letnim mieszkańcem powiatu limanowskiego, podejrzanego o przestępstwo przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu w Niemczech. Na początku marca 2023 r. informacja o poszukiwaniu Polaka trafiła do małopolskich policjantów. "W krótkim czasie ustalili miejsce pobytu i zatrudnienia ukrywającego się mężczyzny. 39-latek został zatrzymany na autostradzie A4, gdy przemierzał samochodem drogę do pracy. Był całkowicie zaskoczony. Nie spodziewał się, że tego dnia, zamiast do firmy, trafi do Prokuratury Okręgowej w Krakowie" - opisywał rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Kolejny zatrzymany, 13 kwietnia, to 39-latek z Krakowa. Austriacki wymiar sprawiedliwości wydał za nim ENA za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała w 2022 r. Mężczyzna miał kilkukrotnie ranić ofiarę nożem. Małopolscy funkcjonariusze otrzymali informację o podejrzanym w połowie marca tego roku. 39-latek został zatrzymany, kiedy szedł na zakupy. Nie stawiał oporu. W areszcie oczekuje na decyzję sądu o ekstradycji.

Także w kwietniu policjanci zatrzymali 58-latka, na prywatnej posesji w gminie Mogilany. Belgijscy śledczy wydali za nim ENA za przestępstwo przeciwko rodzinie. Mężczyzna został zatrzymany w kilka godzin po otrzymaniu informacji z Belgii.

Poszukiwani krajowymi listami gończymi, którzy od marca trafili w ręce małopolskiej policji, to: 30-latek z powiatu nowosądeckiego, 50- i 43-letni krakowianin.

30-latka szukały sądy i prokuratura za różne przestępstwa, m.in. miał do odsiadki wyrok dwóch lat pozbawienia wolności za gwałt. Mężczyzna często zmieniał miejsca zamieszkania. Policjanci zatrzymali go w podkrakowskiej miejscowości, przed domem, gdy wracał z pracy. 50-letni krakowianin został zatrzymany za przestępstwa przeciwko mieniu. 43-latek miał zaś wyrok pozbawienia wolności za oszustwa.

Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie powstał pod koniec 2022 r. Wcześniej komórka poszukiwacza działała w ramach struktury Wydziału Kryminalnego.