Małopolskie: Policja szuka osoby, która w Chełmku rozrzuca parówki z gwoździami

Osoby, która rozrzuca parówki naszpikowane gwoździami, poszukuje policja z Chełmka. Ofiarą zwyrodnialca padł pies. Tylko dzięki szybkiej reakcji właścicielki i weterynarza zwierzę przeżyło – zakomunikowała w czwartek oświęcimska policja.

"Policjanci z komisariatu w Chełmku poszukują sprawcy, który w mieście rozrzucił smaczki i parówki naszpikowane gwoździami. Ofiarą zwyrodnialca w poniedziałek padł pies mieszkanki Chełmka. Podczas spaceru w rejonie osiedla przy ulicy Powstańców Śląskich coś zjadł. Gdy kobieta zauważyła, że zwierzę źle się poczuło, zabrała je do weterynarza. Podczas zabiegu z żołądka psa wyjął on parówkę z gwoździami. Życie zwierzęcia zostało uratowane" - zrelacjonowała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Policjanci z Chełmka wszczęli w tej sprawie postępowanie z Ustawy o ochronie zwierząt. "Poszukujemy sprawcy tego karygodnego czynu, narażającego zwierzęta na ogromny ból i cierpienie. Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego personaliów proszone są o kontakt z komendą powiatową w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280, komisariatem w Chełmku - 47 83 26 450, lub pod numer alarmowy 112. Gwarantujemy anonimowość" - powiedziała rzecznik.

"Sprawcy grozi kara do pięciu lat więzienia" - oznajmiła Jurecka.

Policjanci zaapelowali do właścicieli psów, by podczas spaceru zachowali czujność i zwracali uwagę na to, gdzie znajduje się ich pupil i czy nie zjada podrzuconego pożywienia.