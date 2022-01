Małopolskie: Policja szuka sprawcy rozboju w Oświęcimiu; ukradł auto

Policjanci poszukują sprawcy rozboju. Grożąc 30–letniemu oświęcimianinowi, ukradł mu samochód. Doszło do tego w nocy ze środy na czwartek – poinformował rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka.

"O północy na parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Nojego i Dąbrowskiego w Oświęcimiu do 30-letniego mieszkańca Oświęcimia podszedł mężczyzna, który grożąc niezidentyfikowanym przedmiotem, zażądał wydania kluczyków do samochodu +Opel Astra II+, kombi, koloru granatowego. Następnie nim odjechał. Właściciel oszacował straty na ok. 3,5 tys. zł" - zrelacjonowała policjantka.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania sprawcy rozboju.

Jurecka zaapelowała o kontakt z policją świadków zdarzenia i osoby, które znają personalia sprawcy lub miejsce ukrycia skradzionego opla astry.

"W tej sprawie można kontaktować się z policjantami pod numerem telefonu 47-83-26-280 lub pod numerem alarmowym 112. Zapewniamy anonimowość" - poinformowała.