Małopolskie: Poszukiwany listem gończym zatrzymany podczas kontroli drogowej

38-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym do odbycia kary czterech lat więzienia za napad z użyciem noża na jubilera w Niepołomicach zatrzymali policjanci z Komendy Powiatowej w Krakowie podczas kontroli drogowej.

Poszukiwanego zatrzymał we wtorek policyjny patrol w Batowicach k. Krakowa - poinformowała w środę oficer prasowa komendy powiatowej policji w Krakowie Justyna Fil.

"W trakcie patrolu funkcjonariusze zauważyli kierującego volkswagenem, który na widok radiowozu gwałtownie skręcił w drogę podporządkowaną. Podejrzane zachowanie kierowcy skłoniło mundurowych do skontrolowania tego kierowcy" - relacjonowała policjantka.

Po zatrzymaniu auta do kontroli okazało się, że kieruje nim 38-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego. Sprawdzenie jego personaliów w policyjnej bazie danych wykazało, że mężczyzna ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów, a ponadto jest poszukiwany listem gończym wydanym przez sąd, celem zatrzymania i osadzenia w zakładzie karnym do odbycia kary czterech lat więzienia.

Sąd skazał go na taki wyrok za napad na jubilera w Niepołomicach w grudniu 2020 r. Sprawca wszedł wtedy do salonu jubilerskiego i udając zainteresowanie zakupem zegarka, zwabił sprzedającą w głąb salonu do drugiego pomieszczenia, gdzie obezwładnił ją, grożąc nożem. W tym czasie jego wspólnik zabrał siedem palet ze złotymi łańcuszkami o wartości około 350 tys. Po wszystkim napastnicy uciekli. Obu zatrzymali krakowscy policjanci trzy miesiące później.

Jak zapowiedziała Fil, 38-latek zostanie przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi wcześniej zasądzoną karę czterech lat więzienia za napad z użyciem noża. Wkrótce odpowie także za przestępstwo prowadzenia pojazdu mimo cofniętych uprawnień do kierowania, za co grożą nawet dwa lata więzienia.