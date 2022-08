Małopolskie: Prawie 100 interwencji po burzy

Do 100 wzrosła liczba interwencji odnotowanych w sobotę po burzy przez małopolskich strażaków. Najwięcej szkód woda wyrządziła w powiecie nowotarskim – we wsiach Ratułów i Ciche. Alert przed burzami z gradem obowiązuje do niedzieli rana.

Jak powiedział PAP dyżurny nowotarskiej straży pożarnej, najwięcej szkód woda wyrządziła we wsiach Ratułów i Ciche w powiecie nowotarskim - tam zazwyczaj mały górski potok w ciągu 20 minut zmienił się w rwącą rzekę. Łącznie nowotarska straż odnotowała 36 interwencji - głównie były to działania związane z pompowanie wody z zalanych piwnic. Woda uszkodziła także nieduży fragment gminnej drogi we wsi Ciche.

Dyżurny wojewódzkiej PSP poinformował PAP, że do soboty wieczorem liczba interwencji w całej Małopolsce wzrosła do 100. Poza powiatem nowotarskim, 17 razy interweniowano w Suchej Beskidzkiej, 16 w Wadowicach, 13 w Zakopanem, 10 w Krakowie.

"Są to drobne zdarzenia, np. połamane gałęzie" - powiedział dyżurny. Jak dodał, w powiecie nowotarskim liczba odnotowanych zdarzeń będzie rosła w związku z tym, że mieszkańcy na bieżąco przychodzą do strażaków pracujących w terenie i zgłaszają szkody.

W Małopolsce do godz. 4 rano w niedzielę obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami z gradem - dla większości województwa jest to alert drugiego stopnia, a dla powiatów południowych: tatrzańskiego, nowotarskiego, suskiego, oraz południowo-zachodnich: wadowickiego i oświęcimskiego - trzeci najwyższy stopień.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym