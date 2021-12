Małopolskie: Prawie 2 mld zł w ramach 13. i 14. emerytury trafiło do seniorów

Prawie 2 mld zł – to łączna kwota, jaka w ramach wypłaty 13. i 14. emerytury trafiła do seniorów w Małopolsce – poinformował w czwartek wojewoda Łukasz Kmita. Jak podkreślił w regionie powstają kolejne placówki dla osób starszych – kluby i dzienne domy seniora. Jest ich już 87, w 2022 będzie kolejnych dziesięć.

"Zachęcamy małopolskie samorządy wspólnie z polskim rządem do prowadzenia tak jak do tej pory bardzo aktywnej polityki senioralnej" - mówił Kmita. Podkreślił, że w roku 2015 w województwie działało 12 razy mniej placówek dla osób starszych niż obecnie, a są one tworzone nie tylko w dużych gminach, ale też w małych miejscowościach. "To pokazuje, że samorządowcy rozumieją potrzebę budowania bezpieczeństwa seniorów, bo oprócz aktywizacji podczas oferowanych zajęć osoby te mogą skorzystać z wsparcia w zakresie ochrony zdrowia" - powiedział wojewoda.

Do 11 stycznia samorządy w ramach programu "Senior+" edycja 2022 mogą składać wnioski o dofinansowanie uruchomienia: dziennego domu seniora i uzyskać do 400 tys. zł (maksymalnie 80 proc. kosztów przedsięwzięcia) lub klubu seniora - do 200 tys. zł (maksymalnie 80 proc. kosztów inwestycji).

"Program Senior+ jest realizowany w 71 gminach w Małopolsce" - mówił Jacek Kowalczyk dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Podkreślił, że to, czy placówki istnieją "zależy od determinacji i wrażliwości społecznej lokalnych władz". "Ani wielkość ani zamożność samorządów nie jest czynnikiem determinującym. Zachęcamy, by do 11 stycznia jak najwięcej samorządów złożyło wnioski o dofinansowanie utworzenia dziennych domów i klubów seniorów oraz o środki na ich funkcjonowanie" - dodał.

Jak poinformował dyrektor ZUS w Krakowie Marcin Kopeć "trzynastą emeryturę" w wysokości 1 250,88 zł otrzymało w Małopolsce 754 tys. osób. Wypłacono w sumie prawie 1 mld zł. "Czternastą emeryturę" dostało osób 692,5 tys. osób na kwotę 803,5 mln zł, przy czym dla tych osób, które pobierały do tej pory świadczenia wyższe niż 2,9 tys. zł brutto jej kwota była pomniejszana.

Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie Justyna Kosecka podała, że "trzynastą emeryturę" wypłacono 80 tys. osób i było to w sumie 100 mln zł, a "czternastą" dostało blisko 77 tys. świadczeniodawców, stanowiło to łącznie 95,4 mln zł. "Osobom, którym KRUS wypłaca świadczenia kwartalnie, +czternasta+ emerytura zostanie przekazana w styczniu 2022" - poinformowała.