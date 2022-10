Małopolskie: Prawie pół tony śmieci zebrano w wielickim lecie

Prawie pół tony zebrali wolontariusze w parku Grabówki w Wieliczce (Małopolskie) podczas finału akcji Czyste Lasy – podsumowali w niedzielę organizatorzy projektu.

Wieliczka była czwartą lokalizacją tegorocznej akcji. W poprzednie weekendy wolontariusze sprzątali w Giżycku, Lublinie i Niepołomicach. Do akcji w Wieliczce włączyło się 230 wolontariuszy. Z parku Grabówki wynieśli prawie pół tony śmieci, w tym opony, ubrania, butelki. Śmieci zostaną posegregowane, poddane recyklingowi i otrzymają drugie życie.

"Uwolniliśmy lasy od śmieci, ale ich ilość nie jest najważniejsza. Najbardziej cieszy nas to, że przez ostatnie cztery tygodnie dołączyło do nas tysiące osób i razem uczyliśmy się, jak dbać o środowisko. Jak zostawiać w nim dobry ślad" - zauważył prezes stowarzyszenia Czysta Polska Maciej Marculanis, cytowany w informacji prasowej.

Wielicki las sprzątał także wicemarszałek Małopolski Józef Gawron. "Czyste Lasy to wielkie wsparcie dla zarządu województwa w realizacji celów w zakresie ochrony środowiska, które mamy zapisane w naszym programie strategicznym. Chciałem w ten sposób również pokazać, że troska o las i naturę to coś, co powinno absorbować nas wszystkich i stać się naszym nawykiem" - powiedział.

Akcji Czyste Lasy towarzyszyły gry i zabawy, zorganizowane w parku Adama Mickiewicza. Partnerem projektu są Lasy Państwowe.