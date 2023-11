Małopolskie: Prokuratura Rejonowa w Muszynie wszczęła śledztwo w sprawie budowy stadionu Sandecji

Prokuratura Rejonowa w Muszynie wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu – ustaliła PAP.

Prokuratura Rejonowa w Muszynie wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia, w okresie od 25 lutego 2022 r. do października 2023 r., w Nowym Sączu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach spółce Nowosądecka Infrastruktura Komunalna przez prezesa zarządu - dowiedziała się PAP.

W marcu br. Urząd Zamówień Publicznych uznał, że powołana przez miasto Nowy Sącz do budowy stadionu spółka Nowosądecka Infrastruktura Komunalna naruszyła przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Już po rozstrzygnięciu przetargu na budowę obiektu w systemie zaprojektuj i zbuduj urzędnicy zdecydowali o rozszerzeniu inwestycji o dobudowę dodatkowych trybun i zamknięciu bryły stadionu. W tym celu w marcu zeszłego roku spółka zawarła aneks do podpisanej umowy, a powinna - zdaniem UZP - rozpisać na to przedsięwzięcie odrębny przetarg.

Według UZP takie rozszerzenie stanowi "istotną zmianę umowy" i jego wykonawca powinien był zostać wybrany w przetargu.

Władze spółki poinformowały z końcem października, że Nowosądecka Infrastruktura Komunalna odstąpiła od umów na wykonanie stadionu Sandecji w Nowym Sączu.