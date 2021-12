Małopolskie: Psa tonącego w lodowatej rzece uratowali policjanci i strażacy ochotnicy

Psa, który od dłuższego czasu znajdował się w rzece i nie był w stanie ani wdrapać się na krę lodową, ani samodzielnie wyjść na brzeg, uratowali w Boże Narodzenie policjanci i strażacy ochotnicy z Biecza.

Zwierzę tonące w rzece Ropa zauważył przechodzień spacerujący w okolicy Biecza z własnym pupilem. Na miejsce przyjechał sierż. sztab. Sebastian Michalski z kolegą z patrolu oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

"Pies był zdezorientowany, wycieńczony i skomląc resztkami sił próbował wydostać się z wody. Liczyła się każda minuta, gdyż panowała ujemna temperatura. Nie można było dotrzeć do zwierzęcia po lodzie. Każda taka próba kończyła się załamaniem lodu" - relacjonuje rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Sierż. Sebastian Michalski wszedł do wody wyposażony przez druhów w kamizelkę ratunkową, linkę do holowania i deskę ortopedyczną. Przy wykorzystaniu tej deski, która rozkładała jego ciężar na lodzie, udało mu się dotrzeć do psa, wyciągnąć go z wody i bezpiecznie przetransportować na brzeg. Policjant cały czas był ubezpieczany przez swojego kolegę z patrolu oraz druhów z OSP.

Uratowany pies, bardzo wyziębiony, został przekazany od opiekę weterynarza.