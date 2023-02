Małopolskie: Rośnie poziom wód; rzeki przekroczyły stan ostrzegawczy w 10 miejscach

W 10 miejscach w Małopolsce rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze - poinformował PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. IMGW podało, że wzrosty poziomu wody w części regionu prognozowane są w związku z opadami deszczu oraz topiącym się śniegiem.

Stan ostrzegawczy przekroczyła Wisła w Jawiszowicach, Dunajec w Nowym Targu, Stryszawka w Suchej Beskidzkiej, Skawa w Suchej Beskidzkiej i Jordanowie, Czarna Orawa w Jabłonce, potok Piekielnik w Piekielniku, Lubieńka w miejscowości Lubień, Wielki Rogoźnik w Ludźmierzu oraz Niedziczanka w Niedzicy.

"Jak sama nazwa wskazuje, są to stany ostrzegawcze, czyli musimy na to zwrócić uwagę, ale na razie bez paniki. Kolejny poziom to jest stan alarmowy. Na chwilę obecną na żadnej z rzek w Małopolsce nie ma stanu alarmowego" - przekazał w niedzielę po południu dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

W niedzielę IMGW wydało ostrzeżenie drugiego stopnia o wezbraniu wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla obszaru obejmującego zlewnie Soły poniżej kaskady, Skawy, Rudawy, Raby, Dunajca po zb. Czorsztyn, Popradu i Białej Tarnowskiej. To w dużej mierze południowo-zachodnie tereny województwa.

"W związku z prognozowanymi kolejnymi opadami deszczu oraz spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej, prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu alarmowego" - podał Instytut. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 90 proc.