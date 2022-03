Małopolskie: Rusza program grantowy InicJaTyWy; możliwe wsparcie inicjatyw na rzecz uchodźców

Rusza 9. edycja programu grantowego InicJaTyWy, w którym organizacje pozarządowe i instytucje użyteczności publicznej z Brzeska i okolic mogą pozyskać łącznie 50 tys. zł. W tym roku projekty mogą wspierać również uchodźców z Ukrainy przebywających na tym terenie.

Program realizuje firma Carlsberg Polska, która w Brzesku Okocimiu posiada swój browar. Jak poinformowała PAP we wtorek Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju spółki, organizacje z powiatu brzeskiego mogą ubiegać się o pięć grantów, o łącznej wartości 50 tys. zł.

W tym roku w programie można zgłaszać projekty na rzecz społeczności lokalnych - dwa granty do zdobycia. Kategoria ta obejmuje również pomoc potrzebującym, w tym wsparcie i integrację ukraińskich rodzin przebywających na terenie powiatu brzeskiego. Trzy granty przewidziano w kategorii poprawa świadomości ekologicznej.

Zgodnie z regulaminem, grant mogą otrzymać dwa projekty realizowane w mieście Brzesko, a także trzy projekty realizowane w powiecie brzeskim, poza miastem.

"W poprzednich edycjach reagowaliśmy na zjawisko pandemii i jego konsekwencje, a dziś tuż za granicami naszego kraju rozgrywają się kolejne dramaty, a Polacy przyjmują pod swoje dachy ukraińskie rodziny w potrzebie. Dlatego dajemy możliwość zgłaszania projektów, których celem będzie pomoc, wsparcie i integracja ukraińskich rodzin przebywających na terenie powiatu brzeskiego" - wskazała przedstawicielka organizatora przedsięwzięcia.

Jak oceniła Aldea, program jest adresowany do lokalnych organizacji z Brzeska i okolic, bo to one najlepiej znają potrzeby i problemy, z jakimi mierzy się społeczność lokalna.

Wnioski można składać od wtorku do 19 kwietnia br. przez formularz na stronie internetowej www.inicjatywy.com.pl. Następnie jury wybierze pulę projektów spełniających wymagania regulaminowe. O ostatecznym wyborze zwycięzców zadecydują internauci w głosowaniu na stronie internetowej programu. Każdy będzie mógł oddać głos na jeden z projektów zakwalifikowanych przez jurorów.

Celem rozpoczętego w 2014 r. programu InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie Browarów Carlsberg Polska. O granty mogą się ubiegać organizacje i instytucje z powiatów: brzeskiego (Małopolskie) i sierpeckiego (Mazowieckie). W czasie ośmiu edycji programu zrealizowano 75 projektów, na łączną kwotę 600 tys. zł.