Małopolskie: Samorządowcy z EKR zapoznali się z pomocą udzielaną uchodźcom

Blisko 30 samorządowców z Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) wizytowało Małopolskę w ramach tzw. dni studyjnych. W piątek goście z dziewięciu państw UE zapoznali się ze wsparciem, jakie samorządy regionu udzielają uchodźcom z Ukrainy.

Jak wyjaśnił marszałek Małopolski Witold Kozłowski podczas briefingu w Olkuszu, głównym tematem spotkania przygotowywanego od kilku miesięcy była organizacja dużych wydarzeń sportowych, których przykładem są III Igrzyska Europejskie zaplanowane w Krakowie i Małopolsce w przyszłym roku.

"W obecnej sytuacji nie sposób było nie pokazać naszym przyjaciołom z Europy, jak przyjmujemy uchodźców wojennych" - zaznaczył Kozłowski i przekazał, że goście z EKR odwiedzili Tauron Arenę w Krakowie, gdzie działa punkt nadawania numerów PESEL, a także 40-tys. Olkusz, w którym uruchomiono punkt recepcyjny dla uchodźców. Przyjął on ok. 12 tysięcy Ukraińców, którzy przyjeżdżali pociągami humanitarnymi ze Lwowa korzystającymi z Linii Hutniczej Szerokotorowej (LHS).

Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl ocenił, że samorządowcy z całej Europy żywo interesują się kwestiami uchodźców i dramatu, który ma miejsce na Ukrainie. "Sytuacja nie jest jednostkowa, nadal będzie trwała, problem uchodźców nie rozwiąże się szybko" - zaznaczył.

Polskie regiony - przekazał Ortyl - otrzymują deklaracje współpracy i pomocy, które płyną z samorządów z całej Europy."Każda rodzina, która znajdzie miejsce czy to we Włoszech, Holandii, na Węgrzech czy innych krajach, to jest ulga dla naszych samorządów, które w dalszym ciągu uchodźcami się opiekują" - mówił marszałek Podkarpacia.

Marco Marsilio, prezydent Abruzji we Włoszech zwrócił uwagę, że wpływ wojny na Ukrainie jest odczuwany nawet w jego regionie, dlatego "możemy sobie tylko wyobrażać, jak wielki odczuwają regiony w Polsce". "Wszyscy Europejczycy powinni być wdzięczni Polsce za jej wielki wysiłek humanitarny (…). Dzisiaj to Polska stała się najlepszym przykładem czym są i powinny być europejskie wartości" - zaznaczył.

Rob Jonkman, członek zarządu gminy Opsterland w Holandii przypomniał, że kilka miesięcy temu otrzymując zaproszenie na wizytę w Małopolsce i Krakowie, nikt z gości nie mógł przypuszczać, że będą mieli do czynienia z sytuacją wojenną.

"Widzimy doskonałą organizację, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom w Małopolsce i na Podkarpaciu (…). Z głębi serca chciałbym podziękować Polsce i Polakom za to jak pomagają, potrzebujemy tej solidarności, a ja mogę obiecać, że ta solidarność będzie płynąć z Holandii, ale wszystkie kraje Unii Europejskiej także powinny się w to włączyć" - zaznaczył.