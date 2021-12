Małopolskie: Saperzy usunęli niewybuch znaleziony w Skawcach

Saperzy zabrali i unieszkodliwili w sobotę pocisk artyleryjski, który znalazł w miejscowości Skawce nieopodal Wadowic mężczyzna spacerujący w rejonie Jeziora Mucharskiego – poinformował rzecznik małopolskiej policji mł. insp. Sebastian Gleń.

Spacerowicz o znalezionym niewybuchu powiadomił policjantów, którzy natychmiast pojechali na miejsce i zabezpieczyli teren. "Okazało się, że to pocisk artyleryjski, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej, o długości ok. 35 cm i średnicy ok. 8 cm. Niewybuch znajdował się w znacznej odległości od zabudowań mieszkalnych, dzięki czemu nie była konieczna ewakuacja" - powiedział Gleń.

Policjant poinformował, że w sobotę żołnierze z 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie przewieźli niewybuch na poligon, gdzie został zneutralizowany.

"Przypominamy, że w przypadku ujawnienia przedmiotu choćby przypominającego niewybuch, należy natychmiast skontaktować się z najbliższą jednostka policji" - powiedział Sebastian Gleń.