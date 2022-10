Małopolskie: Śmiertelny wypadek w Nieczajnej Górnej koło Dąbrowy Tarnowskiej

W Nieczajnej Górnej w powiecie Dąbrowa Tarnowska doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła.

Do wypadku doszło w niedzielę na drodze z Dąbrowy Tarnowskiej do Radgoszczy. Jak poinformowała rzecznik dąbrowskiej policji st. asp. Ewelina Fiszbain, zmarł kierowca fiata, 40-letni mieszkaniec Nieczajnej Górnej, który jechał prawidłowo. Jego samochód w wyniku zderzenia czołowego wpadł do rowu. Przybyli na miejsce ratownicy próbowali reanimować 40-latka, ale wskutek doznanych obrażeń mężczyzna zmarł.

Do wypadku doprowadził kierowca bmw. 26-latek jechał od Dąbrowy Tarnowskiej w kierunku Radgoszczy. Z niewiadomych przyczyn zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z fiatem. Kierowca bmw następnie pieszo oddalił się z miejsca wypadku.

Jak powiedziała rzecznik dąbrowskiej policji Ewelina Fiszbain, na miejscu policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Na miejsce wezwano z Tarnowa przewodnika z psem tropiącym. Mężczyzna szybko został odnaleziony. Poddano go badaniu na zwartość alkoholu - w jego organizmie stwierdzono ponad promil.

W wypadku uczestniczyło jeszcze audi, którego kierowca również został ranny. 30-letni kierujący tym pojazdem trafił do szpitala, ale na szczęście nie doznał obrażeń zagrażających jego życiu.