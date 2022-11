Małopolskie: Szpital o poszkodowanym kierowcy bp. Chrząszcza: stan pacjenta jest stabilny

Po wszelkich działaniach medycznych w szpitalu myślenickim stan pacjenta jest stabilny - poinformował PAP w niedzielę późnym wieczorem rzecznik Archidiecezji Krakowskiej ks. Łukasz Michalczewski, powołując się na informację, jaką przekazał mu szpital.

Kierowca biskupa Roberta Chrząszcza został kilkukrotnie zaatakowany ostrym narzędziem i w stanie poważnym przetransportowany do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielę podczas oficjalnej wizyty kanonicznej w Myślenicach. Jako pierwsze o zdarzeniu poinformowało RMF FM, podając, że kierowca biskupa został ciężko ranny i był operowany.

Wcześniej małopolska policja przekazała PAP, że mężczyzna został zaatakowany, kiedy wysiadał z samochodu. Wtedy do mężczyzny podbiegł napastnik z ostrym narzędziem i zadał nim kilka ciosów, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Podejrzewanego o atak służby zatrzymały po kilku godzinach.

"Policjant zauważył mężczyznę idącego ulicą, który przypominał rysopis poszukiwanego. Zatrzymał się i okazało się, że to on. To 30-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Został już przewieziony do komendy" - powiedziała PAP w niedzielę wieczorem Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego małopolskiej policji.