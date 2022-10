Małopolskie: Trwają zapisy do Narodowego Biegu Stulecia w Myślenicach

Trwają zapisy na Narodowy Bieg Stulecia w Myślenicach (Małopolskie), który odbędzie się w Święto Niepodległości. Jego uczestnicy przebiegną trasę o długości 6800 metrów, której dystans nawiązuje do obchodzonego jubileuszu 680-lecia tego miasta.

Jak przekazał burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, będzie to już piąta edycja Biegu Niepodległości organizowana w Myślenicach. Do udziału w zawodach można się zapisać na stronie www.biegstulecia.myslenice.pl.

"Serdecznie zapraszam do świętowania niepodległości na sportowo poprzez udział w Narodowym Biegu Stulecia Odzyskania Niepodległości +od Bałtyku do Tatr+. W tym roku zaproponowaliśmy biegaczom trasę na dystansie 6800 metrów, by nawiązać do tegorocznego jubileuszu 680. urodzin naszego miasta Myślenice" - zaznaczył burmistrz.

Narodowy Bieg Stulecia "od Bałtyku do Tatr" wystartuje 11 listopada o godz. 11:11. Start i metę wyznaczono obok Pomnika Niepodległości na myślenickim Rynku, a trasa poprowadzi ulicami centrum miasta.

Gmina Myślenice sfinalizuje nagrody i puchary dla trzech pierwszych biegaczy w klasyfikacji kobiet oraz trzech pierwszych biegaczy w klasyfikacji mężczyzn. Bieg ma charakter otwarty dla wszystkich.