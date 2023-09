Małopolskie: Trzebinia odkupi 27 ha terenu Skarbu Państwa za symboliczny 1 proc. wartości

11 działek na terenie 27 hektarów należących dotąd do Skarbu Państwa stanie się własnością gminy Trzebinia, mierzącej się z problemem zapadlisk, za symboliczny 1 proc. wartości terenu. W poniedziałek wojewoda małopolski przekazał burmistrzowi Trzebini zarządzenie w tej sprawie.

Na mocy zarządzenia wydanego przez wojewodę, gmina nabędzie teren o powierzchni prawie 27 ha położony w obrębie Gór Luszowskich w Trzebini za 1 proc. wartości.

"Gmina zapłaci niecałe 15 tys. zł, a więc kwotę minimalną za prawie 27 h nieruchomości, gruntów, które będą mogły być wykorzystane przez miejscowy samorząd, burmistrza, radnych w takich sposób, jak sobie zaplanują - być może przenosząc ogródki działkowe, być może przygotowując jakąś inną ofertę ciekawą dla mieszkańców Sierszy" - mówił wojewoda małopolski w poniedziałek podczas konferencji prasowej na terenie Gór Luszowskich w Trzebini.

Jak stwierdził burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, to miejsce nie tylko "położone z dala od zagrożeń", ale również "piękne i malownicze". "Przekonany jestem, że niejeden mieszkaniec naszej gminy, a i oczywiście zapraszamy każdego, kto chciałby zamieszkać w Trzebini, tutaj znajdzie swoje miejsce, swój grunt, na którym chciałby w przyszłości zamieszkać i funkcjonować" - powiedział włodarz gminy.

Zadeklarował również otwartość na pomysły mieszkańców dotyczące zagospodarowania tego terenu. "Liczę, że za dosłownie kilka tygodni spotkam się z przedstawicielami Osiedla Gaj, Osiedla Siersza, stowarzyszeniami, które tutaj funkcjonują, bezpośrednio z mieszkańcami, abyście państwo byli architektami tego miejsca, w jaki sposób ma być ono docelowo zagospodarowane" - oświadczył.

Podczas konferencji prasowej wojewoda zadeklarował dalsze wsparcie gminy w związku z zapadliskami. "Pomoc dla Trzebini w tej trudnej sytuacji (...) musi być wielowymiarowa" - podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że problem zapadlisk dotyczy tej części Trzebini, gdzie działała dawna kopalnia "Siersza", natomiast pozostały teren pozostaje bezpieczny i atrakcyjny dla mieszkańców oraz inwestorów.

Zjawisko powstawania zapadlisk w Trzebini nasiliło się w 2021 r. Wcześniej, przez 20 lat od likwidacji kopalni "Siersza", występowało sporadycznie. O problemie stało się głośno we wrześniu ub. r., gdy zapadlisko na cmentarzu parafialnym pochłonęło 40 grobów. Zdaniem ekspertów deformacje są spowodowane wodą ciągle wpływającą do wyrobisk pogórniczych oraz rodzajem gleby - są tu piaski, żwiry, gliny. Do powstawania zapadlisk przyczynia się też płytka eksploatacja, prowadzona tu w XIX w.

