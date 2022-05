Małopolskie: Trzy osoby w szpitalu po wypadku busa na dk 28

Trzy osoby trafiły do szpitali po wypadku busa, do którego doszło we wtorek popołudniu na drodze krajowej 28 w Mucharzu koło Wadowic – poinformował rzecznik wadowickich policjantów asp. szt. Dariusz Stelmaszuk. Autem jechało siedem osób.

"Jedna osoba została przewieziona do szpitala w Wadowicach, a dwie do Suchej Beskidzkiej. Mają niegroźne obrażenia głowy. Pozostałe cztery osoby nie wymagały hospitalizacji" - powiedział Stelmaszuk.

Do wypadku doszło około godziny 15. Z nieustalonych przyczyn kierujący busem utracił panowanie na pojazdem i przewrócił go na bok. Pojazd należał do prywatnej firmy, która rozwozi pracowników. "Policjanci ustalą przyczyny wypadku" - dodał rzecznik wadowickiej policji.

GDDKiA podała, że krajowa 28. jest w rejonie Mucharza nieprzejezdna w obu kierunkach. Policja kieruje samochody na objazdy przez Mucharz. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 18.

Droga krajowa 28 biegnie południową Polską: od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą.