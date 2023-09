Małopolskie: Turyści jadą pod Tatry; na Zakopiance korek

Słoneczna i ciepła pogoda przyciągnęła pod Tatry weekendowych turystów. Na popularnej Zakopiance utworzyły się wielokilometrowe korki.

Jak podała GDDKiA, sznur samochodów stoi za Chabówką na wysokości Rdzawki i ciągnie się do Nowego Targu. Kierowcy zmierzający pod Tatry muszą także odstać na światłach w Szaflarach. Korkuje się także w Poroninie przed rondem i przy samym wjeździe do Zakopanego.

Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy, warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są bardzo dobre. Mimo iż wakacje dobiegły końca, na szlakach w dalszym ciągu panuje duży ruch turystyczny - w miejscach wyposażonych w łańcuchy asekuracyjne tworzą się kolejki oczekujących do wejścia na szczyt. Dotyczy to zwłaszcza kopuły szczytowej Giewontu, Rysów oraz rejonu Orlej Perci.