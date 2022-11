Małopolskie: Tymczasowy areszt dla sprawcy śmiertelnego wypadku w Zubrzycy Dolnej

Trzy miesiące tymczasowego aresztu zastosował w poniedziałek sąd wobec 32-latka, który w piątek w Zubrzycy Dolnej (pow. nowotarski) śmiertelnie potrącił rowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - informowała KWP w Krakowie.

Do śmiertelnego potrącenia 52-letniego mieszkańca Zubrzycy Dolnej doszło w piątek po południu na drodze wojewódzkiej nr 957. Jak wstępnie ustalono, 32-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym potrącił 52-letniego rowerzystę, po czym odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy poszkodowanemu.

"Kierowca samochodu zaparkował volkswagena w swoim garażu, po czym po około godzinie wrócił na miejsce zdarzenia. Badanie stanu trzeźwości 32-latka wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie" - podaje biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Na miejscu trwały czynności z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu oraz biegłego do spraw wypadków drogowych. Zabezpieczono ślady, a także samochód i rower do dalszych oględzin. Kierowcy volkswagena, który został zatrzymany w nowotarskiej komendzie, pobrano do badania krew, aby określić poziom alkoholu w organizmie w chwili zdarzenia.

W sobotę zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.