Małopolskie: W Falniowie zawalił się budynek gospodarczy; trwa akcja ratownicza

Strażacy ze specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej pracują na miejscu zawalonego budynku gospodarczego w Falniowie (pow. miechowski). W budynku przygnieciona jest jedna osoba – poinformował PAP rzecznik małopolskiej straży Hubert Ciepły. W środku znajdują się również zwierzęta.

Do zawalenia budynku doszło w sobotę ok. godz. 13. Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie, strażacy odgruzowują budynek, by wydostać z niego człowieka. Służby nie mają z nim kontaktu. Na miejscu pracują strażacy z Krakowa i Nowego Sącza.