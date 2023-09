Małopolskie: W sobotę rozpoczną się Europejskie Dni Dziedzictwa

Pod hasłem "Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń" w sobotę rozpoczną się w Małopolsce Europejskie Dni Dziedzictwa. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, oprowadzaniach i lekcjach muzealnych.

Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w drugi i trzeci weekend września pod hasłem "Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń", które nawiązuje do jubileuszu 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10-lecia krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

"W samym Krakowie bardzo ciekawym wydarzeniem będą warsztaty z wykonywania krakowskiej koronki klockowej. Ale Europejskie Dni Dziedzictwa to nie tylko Kraków, to także cała Małopolska, a nawet Polska" - powiedział PAP podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami Witold Górny, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Krakowie.

Warsztaty koronki klockowej odbędą się w Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa w Domu pod Krzyżem przy ul. Szpitalnej 21. W stolicy województwa będzie można również zwiedzić pracownię szopkarską rodziny Markowskich, wziąć udział w Dniach Twierdzy Kraków, a z końcem września w Podgórskich Dniach Otwartych Drzwi.

Europejskie Dni Dziedzictwa będzie też okazją do zwiedzenia najważniejszych zabytków powiatu bocheńskiego, a także szansą na zobaczenie niedostępnych na co dzień poniemieckich bunkrów. W Piwnicznej Zdroju odbędzie się Dzień Rękawicy Furmańskiej nawiązujący do lokalnej tradycji tkania tych rękawic, a w Nowym Targu wykłady i warsztaty edukacyjne dla dzieci związane z pasterstwem na Podhalu.

"Mamy już 150 zgłoszonych wydarzeń, mniejszych i większych, bardzo regionalnych, ale także takich na większą skalę" - powiedziała Patrycja Rogulska z Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS, która jest koordynatorem regionalnym EDD w Małopolsce. "Wydarzenia w ramach tej akcji odbędą się też w Nowym Sączu, Szymbarku, Kościelisku i Zakopanem. Można przebierać w atrakcjach i zrobić sobie ciekawe trasy wycieczkowe" - dodała.

Szczegółowa lista atrakcji znajduje się na stronie internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to kulturalno-edukacyjna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, obejmująca swoim zasięgiem 50 krajów, sygnatariuszy Europejskiej Konwencji Kulturalnej. Ogólnopolskim koordynatorem akcji jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

