Małopolskie: W Tarnowie rozpoczęła się konwencja KO "100 konkretów na 100 dni"

W południe w Tarnowie rozpoczęła się konwencja Koalicji Obywatelskiej "100 konkretów na 100 dni".

Jak zapowiadali przed konwencją politycy PO, zostaną na niej przedstawione najważniejsze kwestie, którymi miałby się zająć nowy rząd pod przewodnictwem szefa PO Donalda Tuska.

Posłanki KO Monika Wielichowska i Katarzyna Lubnauer podkreśliły w rozmowie z PAP, że podczas sobotniej konwencji KO przedstawionych zostanie dużo konkretnych i precyzyjnych obietnic, które będą dla formacji zobowiązaniem. Podczas konwencji zaplanowane są wystąpienia kilkunastu osób, w tym najważniejsze przemówienie szefa PO Donalda Tuska.

Na miejscu konwencji w Tarnowie zebrali się działacze i zwolennicy KO z wszystkich regionów całego kraju. Większość jest w charakterystycznych białych koszulach z przypiętym czerwonym serduszkiem.

W sobotę rano przed rozpoczęciem konwencji na oficjalnym koncie PO na Platformie X (dawnienj Twitter) pojawił się nowy spot zachęcający do śledzenia sobotnich wydarzeń w Tarnowie. "Setki tysięcy Polaków wyszło na ulice i pokazało, że chcą zmiany" - mówi lektor przypominając wielki marsz, który odbył się w czerwcu w Warszawie. "Nie bójcie się, nikt nas dzisiaj nie zagłuszy" - przypomniano słowa, które mówił wówczas lider Platformy Donald Tusk.

Lektor kontynuuje, że Polacy "pokazali, że chcą być szanowani, pokazali, że na nowo chcą być dumni ze swojego kraju". "Pokazali, że chcą szczęśliwej Polski. To właśnie dla nich naprawimy to, co zostało doszczętnie zniszczone. Bądźcie z nami o g. 12 i posłuchajcie naszych 100 konkretów dla Polski" - zachęca lektor. Na końcu spotu przypomniano słowa prezydenta Warszawy i wiceprzewodniczącego Platformy Rafała Trzaskowskiego. "Chcę jedno do całego świata powiedzieć: Jeszcze Polska nie zginęła" - mówił podczas marszu Trzaskowski.