Na autostradzie A4 w miejscowości Rzezawa (woj. małopolskie) zablokowana jest jezdnia w kierunku Rzeszowa po tym jak samochód osobowy i samochód typu bus wjechały do rowu. W wypadku rannych jest pięć osób - podała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Do wypadku na autostradzie A4 - na odcinku węzeł Bochnia - węzeł Brzesko - doszło około. godz. 2.15. Przewidywany czas trwania utrudnienia to ok. 3 godziny.