Małopolskie: Zarzuty dla 17-latka, który poniżał i pobił 12-latka

Zarzuty dotyczące zmuszania przemocą innej osoby do określonego zachowania oraz uszkodzenia ciała postawiono 17-latkowi z powiatu krakowskiego, który poniżał i pobił 12-latka. Spraw wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie z tego zajścia.

Jak poinformowała PAP w sobotę rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, za zarzucone czyny grozi napastnikowi do trzech lat więzienia. Orzeczono wobec niego dozór policyjny i zakaz zbliżania się do ofiary.

O brutalnym pobiciu i poniżeniu chłopca, do którego doszło 19 października na terenie podkrakowskiej gminy Michałowice, stało się głośno w ostatnich dniach, kiedy w sieci pojawiło się nagranie przedstawiające to zajście. Policjanci szybko dotarli do ofiary i jego rodziców, a po złożeniu przez nich zawiadomienia zatrzymali napastnika.