Małopolskie: Zatrzymano poszukiwanego mężczyznę; miał broń i narkotyki

Andrychowscy policjanci zatrzymali 33-latka, który był poszukiwany, by odbyć karę więzienia. W jego domu znaleźli haszysz, a w samochodzie pistolet i amunicję – poinformowała we wtorek rzecznik wadowickiej policji asp. Agnieszka Petek.

Policjanci ustalili, że w jednym z domów w Andrychowie może przebywać mężczyzna, którego poszukiwał wadowicki sąd rejonowy. Miał on trafić na 99 dni do więzienia. Ich informacje potwierdziły się. Pod wytypowanym adresem zatrzymali poszukiwanego 33-latka.

"Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli ponad 90 gramów haszyszu i niewielką ilość marihuany. W samochodzie zabezpieczyli pistolet i 56 sztuk ostrej amunicji. W domu było też 80 tys. zł w gotówce" - podała Petek.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Grozi mu za to do 3 lat za kratami. Pistolet trafił do ekspertyzy w laboratorium kryminalistycznym krakowskiej komendy wojewódzkiej. "Jeśli potwierdzi się, że jest to broń palna, wówczas zarzuty zostaną uzupełnione o nielegalne posiadanie broni i amunicji, za co grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat" - wyjaśniła Agnieszka Petek.

Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi 99 dni zaległej odsiadki.