Małopolskie: Zatrzymany pseudograficiarz, który pomalował budynek startostwa

Mundurowi zatrzymali 34-letniego pseudograficiarza, który pomalował ścianę zabytkowego budynku starostwa powiatowego w Myślenicach (Małopolskie). Mężczyźnie grozi do ośmiu lat więzienia - wynika z informacji przekazanych w czwartek przez małopolską policję.

O zniszczeniu elewacji powiadomił we wtorek policjantów jeden z pracowników myślenickiego starostwa.

Budynek jest objęty monitoringiem. Funkcjonariusze ustalili, że 34-latek działał w pojedynkę i jeszcze we wtorek przyjechali do jego domu. Mieszkaniec gminy Myślenice od razu przyznał się do winy. Swoje zachowanie - jak wynika z informacji policji - tłumaczył zdenerwowaniem z powodu odwołania Biegu Niepodległości. W czasie przesłuchania okazało się, że 34-latek ma na swoim koncie jeszcze dwa pseudograffiti na terenie Myślenic.

34-latek usłyszy zarzuty z ustawy o ochronie zabytków - "Kto niszczy lub uszkadza zabytek podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".