Małopolskie: Złodzieja alkomatów zatrzymali policjanci z Wadowic

W ręce wadowickich policjantów trafił mężczyzna podejrzany o kradzieże sklepowe. Dwukrotnie zabierał z nich m.in. alkomaty. W jego domu policjanci znaleźli marihuanę. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia – podała we wtorek wadowicka policja.

38-latek kilka dni temu próbował ukraść ze sklepu alkomat i artkuły przemysłowe o łącznej wartości blisko 600 zł. Został zatrzymany przez ochronę i przekazany policjantom.

Szybko okazało się, że nie był to jedyny jego skok na ten sam sklep. Kradzieży dokonał również pod koniec stycznia. Wówczas jego łupem także padł alkomat. Zabrał wtedy też artykuły przemysłowe warte ponad 600 zł.

Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli marihuanę, którą ukrywał w garażu.

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty kradzieży i posiadania środków odurzających. Przyznał się. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. Część skradzionego mienia została odzyskana i wróciła już do właściciela.