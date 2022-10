Małopolskie: Zmarł Jerzy Huczek – zasłużony trener z Olesna, wychowawca wielu medalistów mistrzostw Polski i spartakiad

Zmarł Jerzy Huczek, zasłużony nauczyciel, trener i wychowawca z Olesna na Powiślu Dąbrowskim. Wychował i trenował kilka pokoleń sportowców, był związany z LZS-ami – poinformowała Małgorzata Morawiec, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie. Jerzy Huczek zmarł w piątek.

"Był trenerem wielu osiągających sukcesy łuczników, w tym: mistrzyni Polski Ludowych Zespołów Sportowych, srebrnej medalistki Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, dwóch brązowych medalistów Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży, 36 medalistów Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkół Rolniczych a także brązowego medalisty Mistrzostw Polski LZS w pchnięciu kulą" - wyliczają przyjaciele zmarłego z Olesna.

Jerzy Huczek urodził się 1 stycznia 1943 r. w Pasiece Otfinowskiej. Tu uczęszczał do Szkoły Podstawowej, a później ukończył Liceum Pedagogiczne w Tarnowie. Jako nauczyciel wychowania fizycznego w 1965 roku podjął pracę w Zespole Szkół Rolniczych w Brniu, gdzie pracował aż do emerytury. Jak wielokrotnie podkreślał, to w szkole w Brniu zaczęła się jego wielka przygoda z łucznictwem.

Jerzy Huczek był współzałożycielem i przewodniczącym Powiatowego Zrzeszenia Zespoły Ludowe w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 2001-2004. Przez blisko 50 lat był też prezesem Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Oleśnie.

Jako nauczyciel i trener był wielokrotnie wyróżniany w plebiscycie 20 najlepszych nauczycieli Szkół Rolniczych organizowanym przez Radę Główną LZS w Warszawie. Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz brązowym, srebrnym i złotym medalem "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej".

W 1984 roku Jerzy Huczek został laureatem "Honorowej Trybuny Trenera - Wychowawcy Młodzieży" byłego województwa tarnowskiego. Przez cały czas działał w Ludowych Zespołach Sportowych na szczeblu województwa tarnowskiego i Gminy Olesno.

"Jego praca na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno trwała nieprzerwanie przez 49 lat, a realizował ją z bezgranicznym zaangażowaniem i niebywałym poświęceniem" - wspomina wójt Olesna Witold Morawiec. "Kontynuował ją nawet będąc na emeryturze. Organizował cykliczne zawody poświęcone pamięci działaczy sportowych z terenu gminy, turniej o Puchar Wójta, a dla młodzieży szkolnej: Sportowe Wakacje, Sportowe Ferie, Sportową Jesień oraz wiele innych zawodów. Działalność sportowa oraz praca z młodzieżą szkolną zawsze były jego pasją".

Jak wspomina wójt Olesna Witold Morawiec, Jerzy Huczek był zawsze mistrzem dla młodych sportowców, których wychowywał i kształtował z ogromnym sercem oraz oddaniem.

"Jako emeryt był także bardzo zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Klub Seniora +Sami Swoi+ w Oleśnie, w którym z wielką radością odkrył w sobie zdolności aktorskie oraz był bliskim przyjacielem dla wszystkich członków Klubu" - wspomina Małgorzata Morawiec, dyrektor Gminnej Biblioteki w Oleśnie, przy której działa Klub Seniora "Sami Swoi".

Wskazała, że Jerzy Huczek był szczęśliwym i kochającym mężem. Z żoną Dorotą przeżyli razem 53 lata. Był oddanym ojcem Beaty i Pawła oraz Dziadkiem Jakuba, Mileny i Macieja.

Msza Św. żałobna odprawiona zostanie we wtorek o godz. 15 w Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Oleśnie. Poprzedzi ją Różaniec, który rozpocznie się o godz. 14.30.