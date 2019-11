Mały ZUS pomoże rozwinąć skrzydła małym firmom

Tak zwany Mały ZUS jest rozwiązaniem dla małych przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją działalność i dla tych, którzy już ją prowadzą. Rozwiązanie to pomoże rozwinąć skrzydła mikroprzedsiębiorcom - powiedział po posiedzeniu rządu 21 listopada premier Mateusz Morawiecki.

Ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących firm:

👍 #UlgaNaStart

👍 24 miesiące preferencyjnych składek

👍 #MałyZUSPlus pic.twitter.com/pyImJMZx0u — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 21, 2019

Dzięki rozszerzeniu Małego ZUS-u najmniejsi przedsiębiorcy każdego miesiąca mają zaoszczędzić średnio po kilkaset złotych. - Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia zdrowotnego, wyniesie zatem 549,34 zł - mówiła minister Emilewicz.MR zwróciło uwagę, że przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że opłacanie niższych składek przełoży się w przyszłości na niższe emerytury czy renty.Projekt ustawy ws. tzw. Małego ZUS-u plus to rozszerzenie obowiązującego od 1 stycznia tego roku tzw. Mały ZUS. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których średniomiesięczny przychód w 2018 roku nie przekraczał 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 63 tys. zł rocznie. W ich przypadku składki na ubezpieczenia społeczne naliczane są proporcjonalnie do przychodu.- Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy chęć skorzystania z nowej ulgi zgłosiło ponad 186 tys. osób - wskazało MR.Aby skorzystać z Małego ZUS-u plus, oprócz wyżej opisanego kryterium przychodowego, trzeba będzie również prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z obniżki składek nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. A także ci, którzy wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Jak podkreśla MR, celem jest to, aby zapobiegać zjawisku "wypychania" pracowników z etatu na samozatrudnienie.MR dodaje, że obniżona składka może być opłacana maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Chodzi o to, jak wyjaśnił resort, by przedsiębiorcy mieli szansę na uzbieranie stażu niezbędnego do otrzymania emerytury.