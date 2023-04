Mamy dwóch nowych ministrów. Jeden na razie bez własnego resortu

Prezydent Andrzej Duda dokonał w czwartek zmian w składzie rządu. Henryk Kowalczyk został odwołany z funkcji wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju. Nowym szefem MRiRW został Robert Telus, a ministrem cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Janusz Cieszyński jest sekretarzem stanu w KPRM, pełnomocnikiem Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2020 był wiceministrem zdrowia odpowiedzialnym za informatyzację sektora zdrowia, w tym m.in. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Od kwietnia 2021 r. był wiceprzewodniczącym Rady ds. Cyfryzacji. Jej członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem m.in. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Andrzej Duda podziękował premierowi Morawieckiemu za "czas, w którym diagnozował przygotowanie ministra Cieszyńskiego do pełnienia tej jakże ważnej funkcji (ministra cyfryzacji)". Duda zaznaczył, że w praktyce Cieszyński zajmował się sprawami cyfryzacji od dłuższego czasu.

"Pod nadzorem pana premiera wykonywał te zadania bardzo dobrze. Dziś w pełni, można powiedzieć, jest nie tylko przygotowany, co pokazał ten czas, nie tylko ma doświadczenie, ale również ma bardzo wielkie zdolności do tego, by te zadania sprawnie realizować, udowodnił to przez ten czas i z czystym sumieniem można mu dzisiaj te zadania formalnie powierzyć do wykonywania jako ministrowi konstytucyjnemu w rządzie RP" - podkreślił Duda.

Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest przewodniczącym sejmowej Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW), a także m.in. Podkomisji stałej ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz Podkomisji stałej ds. monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomory Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich.

Ojciec czwórki dzieci Karoliny, Kamili, Faustyny i Franciszka. Z żoną Małgorzatą tworzyli rodzinę zastępczą dla Mileny, Ani, Nadii, Dominika i Tomka. "Swój czas wolny najchętniej spędza w rodzinnym gronie. Jego pasją jest hodowla koni" - wskazano.