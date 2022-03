Mandaty wyższe, ale wypadków więcej

Po pierwszych tygodniach wyjątkowego pilnowania się przyszedł czas na spowszednienie wysokich sankcji. Wypadków drogowych jest więcej niż rok temu. Styl jazdy kierowców zmienia się na mniej przepisowy - pisze czwartkowa "Rzeczpospolita".

Gazeta przypomina, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosły mandaty karne za wykroczenia na drodze. Jak czytamy w "Rz", po pierwszym tygodniu obowiązywania nowych sankcji widać było, że policja zbiera żniwo. Wówczas - jak wskazano - to o 30 proc. spadła liczba mandatów za przekroczenie prędkości o 50 km/h.

Jak jednak informuje "Rzeczpospolita", nie widać poprawy bezpieczeństwa, wzrosła niestety liczba wypadków drogowych. "W 2022 r. (do końca lutego) było ich o 10 proc. więcej - 3707 (wzrost o 336) niż w tym samym czasie roku ubiegłego. Wzrosła też - do 395 - liczba zabitych. To o 27 więcej" - wskazuje gazeta.

"Nowe, wyższe kwoty zadziałały na kierujących pojazdami" - uważa z kolei, cytowany przez "Rz", Robert Opas z Komendy Głównej Policji.

"Przykłady? Młody niemiecki kierowca zapłacił np. 2,5 tys. zł za przejazd polską autostradą A2 z prędkością o ponad 100 km/h szybszą niż dozwolona. 23-latek z Polski wyprzedzał na podwójnej ciągłej linii i na przejściu dla pieszych. Musiał zapłacić 3,2 tys. zł mandatu. Z pierwszych statystyk nowych wyższych mandatów wynikało, że przypadków brawurowej jazdy jest mniej" - czytamy w artykule.

Jak zauważono, ten trend w liczbach się utrzymuje (ujawnionych najpoważniejszych przekroczeń prędkości jest nawet o połowę mniej), ale już widać, że na kierowcach wysokie mandaty przestają robić tak duże wrażenie.