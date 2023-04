MAP ureguluje uznawanie nabytych w Ukrainie kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych

Ministerstwo Aktywów Państwowych ureguluje nowym rozporządzeniem uznawanie nabytych w Ukrainie kwalifikacji do wykonywania zawodów górniczych – wynika z projektu rozporządzenia umieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W piątek na stronach RCL pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych ws. upoważnienia do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych.

Zgodnie z tekstem projektu rozporządzenie - podobnie, jak poprzednie rozporządzenie resortu energii w tej sprawie - upoważni prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami RP.

Ponadto, co będzie nową regulacją, rozporządzenie upoważni prezesa WUG do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, nabytych w Ukrainie.

W uzasadnieniu projektu wyjaśniono, że na podstawie upoważnienia zawartego w Ustawie o działach administracji rządowej minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważniać do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych oraz ws. uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności należących do tego działu: organ lub jednostkę organizacyjną podległe ministrowi albo przez niego nadzorowane, organ samorządu zawodowego, organizację gospodarczą, organ rejestrowy lub inny organ realizujący zadania obejmujące sprawy należące do działu administracji rządowej, którym kieruje dany minister, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.

Przypomniano, że w aktualnym stanie prawnym prezes Wyższego Urzędu Górniczego jest upoważniony do uznawania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA - stronach umowy o EOG, poza granicami RP.

Uzasadnienie nawiązuje do obowiązującej od 28 stycznia br. nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w której dodano m.in. zapis, że "obywatele Ukrainy przebywający na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny (…) lub obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium RP, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych zawodów regulowanych w Ukrainie, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji na terytorium RP".

Do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, nabytych w Ukrainie, stosowane będą przepisy ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

"Wprowadzona zmiana umożliwia obywatelom Ukrainy uzyskanie decyzji uznających nabyte przez nich w Ukrainie kwalifikacje do wykonywania górniczych zawodów regulowanych" - akcentuje uzasadnienie. Dotąd zakres upoważnienia do uznawania górniczych zawodów regulowanych nie obejmował bowiem obywateli Ukrainy.

"W celu zapewnienia efektywnego przebiegu postępowań w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, zasadnym jest rozszerzenie dotychczasowego upoważnienia prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania górniczych zawodów regulowanych" - uznano.

Uściślono też, że w aktualnym stanie prawnym organem właściwym do udzielenia upoważnienia jest Minister Aktywów Państwowych jako minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin sprawuje nadzór nad prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

Uzasadnienie wskazuje ponadto, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu, projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, a także że projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.