Marcin Przydacz: wizyta Joe Bidena przyniosła wiele pozytywów

Dobre i mocne - tak o warszawskim przemówieniu prezydenta USA mówił w środę w RMF szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Według niego cała, trwająca jeszcze, wizyta Joe Bidena w Polsce przyniosła wiele pozytywów.

Środa to ostatni dzień wizyty Joe Bidena w Polsce, po południu amerykański przywódca weźmie udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki. We wtorek wygłosił przemówienie do Polaków, padło zapewnienie o niezachwianym wsparciu dla walczącej Ukrainy i gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich krajów NATO.

"To było dobre wystąpienia. Cała wizyta, która jeszcze trwa, przyniosła wiele pozytywów. To wystąpienie na Zamku Królewskim było mocne" - powiedział w środę w RMF Przydacz.

Według niego wystąpienie Bidena "było mocne w tym sensie, że jasno wyznaczyło granice - my jesteśmy wolnym światem, po drugiej stronie są ciemni autokraci, którzy chcą zburzyć porządek światowy". Jak wskazał, podczas przemówienia poruszone zostały jeszcze dwie istotne kwestie - dalsze wsparcie Ukrainy oraz docenienie roli Polski.

Pytany przez dziennikarza RMF, czy wizyta prezydenta USA w Polsce przyłoży się "na konkrety", odpowiedział, że "konkretne decyzje zapadają na szczytach NATO", a kolejny szczyt odbędzie się w lipcu w Wilnie.

"My już dziś pracujemy nad agendą, pewne rzeczy trzeba wypracować. Podczas wczorajszej rozmowy padło kilka oczekiwań z naszej strony" - powiedział Przydacz.

"W ramach polityki odstraszania oczekujemy wzmocnienia obecności NATO-wskiej tutaj na wschodniej flance. Nie chodzi tylko o to, aby to byli kolejny żołnierze, chodzi także o sprzęt, o infrastrukturę" - wymienił.

Pytany, czy Polska zabiega o to, by powstała tu stała baza NATO na wzór niemieckiej Ramstein. Odpowiedział, że "stała obecność amerykańska jest już faktem w Polsce".

"W zeszłym roku Joe Biden zapowiedział na stałe obecność amerykańskiego Wysuniętego Dowództwa V Korpusu w Poznaniu. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie było" - powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

Podkreślił, że w Polsce jest ich ponad 10 tys., a powstanie stałej bazy "to jest proces i nie wydarza się w sposób spektakularny z dnia na dzień".

Przydacz pytany był też, czy członkowie Bukaresztańskiej Dziewiątki - w tym głównie Węgrzy - są jednomyślni w sprawie stosunku do Kremla. "Węgrzy prowadzą inną politykę niż byśmy sobie tego życzyli. No ale są suwerennym państwem. My staramy się ich w jakiś sposób przekonywać" - odpowiedział prezydencki minister.

Dopytywany o konkrety, na które przełoży się wizyta prezydenta USA w Polsce, wymienił m.in. sprzęt oraz wypełnienie zobowiązań z Madrytu w związku ze wzmocnieniem wschodniej flanki NATO.

"Nam zależy na tym, żeby tutaj w polskich magazynach, w polskiej infrastrukturze ten sprzęt był, w razie jakiejkolwiek potrzebny, w jakiejkolwiek niestabilności. Żołnierze mogą przylecieć w ciągu 24h, ale ściągnąć duże jednostki sprzętowe to już nie jest taka prosta sprawa" - podkreślił Przydacz.