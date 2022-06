Marczuk: na prefinansowanie inwestycji z KPO mamy obecnie 8 mld zł

Na prefinansowanie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy mamy ok. 8 mld zł, które firmy zwróciły już z Tarcz Finansowych PFR - powiedział PAP wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Dodał, że docelowo Fundusz może dostarczyć 12-13 mld zł

Wiceprezes zapowiedział, że między 11 a 15 lipca br. firmy, które otrzymały wsparcie z Traczy PFR 2.0 znajdą w serwisach swoich banków decyzję umorzeniową, czyli dowiedzą się, jaki procent subwencji im umorzono. Przypomniał, że w ramach tego instrumentu wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm ( w tym 7,1 tys. z sektora MŚP), które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19. Zaznaczył, że, co do zasady, przedsiębiorstwa te mogły uzyskać nawet 100 proc. umorzenia pod warunkiem, że spadek obrotów w określonych regulaminem terminach wyniósł minimum 30 proc. Dodał też, że firmy, które subwencję otrzymały wyższą niż wyniosła ich faktyczna strata (same ją szacowały), powinny oddać nadpłatę do 30 czerwca br. Przypomniał też, że dzięki zmianie regulaminu PFR te, które tego nie zrobią, nie będą musiały zwracać całego wsparcia (tak było do zmiany regulaminu, czyli do 24 czerwca br), ale tylko nadwyżkę. "Po 30 czerwca naliczane będą odsetki ustawowe, a przedsiębiorca zostanie wpisany do rejestru dłużników" - zaznaczył.

Dodał, że z 3,8 mld zł udzielonych subwencji z tarczy 2.0 dla MŚP do Funduszu powinna trafić ok. 800 mln zł. Wskazał też, że z Tarczy PFR 1.0 firmy zwróciły już 8 mld zł. I to właśnie te środki Fundusz może przeznaczyć na prefinansowanie ważnych inwestycji, które mają być docelowo wypłacane Polsce z Krajowego Planu Odbudowy. "Chcemy prefinansowanie zacząć już w lipcu, gdy tylko zakończymy prace pad budową specjalnego systemu informatycznego" - powiedział Marczuk. Zaznaczył, że spłaty tarczy 1.0 cały czas są przez firmy kontynuowane, co oznacza, że pula na prefinansowanie KPO wzrasta. "Obecnie rząd szacuje, że potrzebne będzie ok. 4 - 4,5 mld zł, ale jeżeli zajdzie potrzeba, to Fundusz może wyemitować nowe obligacje" - wskazał. Docelowo - jak dodał - PFR może mieć na ten cel ok. 12-13 mld zł.

PFR dwa lata temu uruchomił program wsparcia dla przedsiębiorstw poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19.Z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw z całej Polski. W obliczu drugiej fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0. - program wsparcia w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100 proc. dla firm z ponad 50 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć swoją działalność. W jej ramach przygotowano pomoc dla mikro, małych i średnich firm - o wartości 13 mld zł. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przygotowano Tarczę dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł.