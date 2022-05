Marczuk: Pracownicze Plany Kapitałowe powinno się traktować jako inwestycję długoterminową

Pracownicze Plany Kapitałowe powinno się traktować jako inwestycję długoterminową - powiedział w piątek wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

"PPK powinno się traktować jako inwestycję długoterminową" - powiedział Marczuk, który był gościem w "Teleexpressie Inwestycyjnym" dotyczącym m.in. PPK.

Wskazał, że oszczędności gromadzone przez uczestnika PPK są jego prywatną własnością. Wyjaśniał, że zwrot środków może nastąpić w dowolnym momencie przed 60. rokiem życia. Wypłata nie obejmie jednak wówczas całości zgromadzonych środków, bo zostanie pomniejszona m.in. o dopłaty pochodzące ze środków publicznych (m.in. wpłatę powitalną i dopłaty roczne) oraz o 30 proc. środków pochodzących z wpłat pracodawcy.

"Mając 60 lat oczywiście nie musimy od razu wypłacać tych pieniędzy. Możemy oszczędzać dłużej, do czego zachęcam" - zaznaczył.

Przypomniał, że możliwa jest również wypłata w szczególnych sytuacjach życiowych: w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, jego współmałżonka lub dziecka oraz wypłata na "cele mieszkaniowe".

Zaznaczył także, że uczestnik PPK może wskazać instytucji finansowej jedną lub więcej osób, które po jego śmierci otrzymają środki zgromadzone na jego rachunku.

"Pieniądze są dziedziczone, nie przepadają po naszej śmierci. Najlepiej wskazać beneficjanta, warto o to zadbać. Jeśli tego nie zrobimy, nastąpi to według ogólnych zasad dziedziczenia" - wskazał.

Pytany, dlaczego warto być w PPK, Marczuk odparł, że "dawniej ludzie mówili, że pewne są tylko podatki i śmierć", a teraz mamy statystyczną pewność, że dożyjemy momentu otrzymywania pieniędzy emerytalnych w związku z poprawą kondycji zdrowotnej, a także, że pieniądze z systemu publicznego będą mniejsze. Dlatego - jak mówił - aby zachować standard życia, trzeba oszczędzać.

"Oczywiście cuda się zdarzają, ktoś może wygrać w lotto, dostać spadek, (…) ale statystycznie jest to o wiele mniej prawdopodobne niż to, że dożyjemy starości, a pieniądze z ZUS będą mniejsze. Dlatego najzwyczajniej w świecie warto oszczędzać, a nie ma lepszego długoterminowego sposobu niż PPK" - zaznaczył.

"Jest szereg zalet: wolność, prywatność, możliwość zwrotu (…) ale najważniejszą korzyścią, najważniejszym elementem, który powinien zachęcać do PPK jest 100 plus 100, czyli to, że każde 100 które wpłacam oznacza drugie 100, które dostaję, w cudzysłowie, bo nic nie ma za darmo, od pracodawcy i państwa" - dodał.