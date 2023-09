Marek Ast: lista Prawa i Sprawiedliwości w woj. lubuskim jest niezwykle silna

Lista Prawa i Sprawiedliwości w woj. lubuskim jest niezwykle silna, jest wielu parlamentarzystów obecnych i byłych, jest również wojewoda lubuski – powiedział PAP poseł Marek Ast. W sobotę w Zielonej Górze odbyła się prezentacja kandydatów PiS do Sejmu w okręgu nr 8 obejmującym Lubuskie.

"Na tle listy przedstawionej przez naszych konkurentów, przede wszystkim Koalicję Obywatelską, to jest po prostu drużyna składająca się z merytorycznych kandydatów, przedstawicieli i parlamentu i samorządów z dużym doświadczeniem, taka która jest w stanie wygrać wybory 15 października" - dodał Ast.

Poseł, szef sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz prezes okręgu zielonogórskiego PiS Marek Ast otwiera listę do Sejmu KW Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 8. Dwójką jest wojewoda lubuski Władysław Dajczak, będący także szefem PiS w okręgu gorzowskim.

"Lubuszanie mogą być pewni, że Prawo I Sprawiedliwość zbudowało listy z ludzi bardzo doświadczonych, są parlamentarzyści, są bardzo doświadczeni przedstawiciele samorządu, są przedsiębiorcy, są ludzi związani z naszą lubuską oświatą - wszyscy bardzo doświadczeni, wszyscy znający problemy województwa lubuskiego, wszyscy wiedzący, w jakim kierunku województwo powinno się rozwijać" - powiedział PAP Dajczak.

Dodał, że jest przekonany, że ta lista zwycięży w województwie lubuskim i przyczyni się do zwycięstwa PiS w całych wyborach.

"Chcemy, aby Polska dalej rozwijała się, była silnym państwem, bezpiecznym państwem, to jest właśnie droga do tego i dzisiaj apeluje do wszystkich Lubuszan, aby wzięli udział w wyborach parlamentarnych i aby głosowali na listę Zjednoczonej Prawicy" - powiedział Dajczak.

Miejsce trzecie i czwarte zajmują na liście posłowie PiS Jerzy Materna z Zielonej Góry i Elżbieta Płonka z Gorzowa Wlkp. Za nimi jest radna wojewódzka Małgorzata Gośniowska-Kola, która jest zastępcą dyr. generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. "Szóstką" jest lubuski poseł PiS Jacek Kurzępa.

Na kolejnych miejscach listy są: Piotr Barczak, b. poseł Jarosław Porwich, Michał Motowidełko, b. poseł Marek Surmacz, obecny poseł Łukasz Mejza (Partia Republikańska), Ewa Gancarz, Joanna Werstler-Wojtaszek, Dariusz Jaworski, Urszula Słomińska, Grażyna Sobieraj, Alina Śmigiel, Joanna Issel, Sebastian Różycki, Anna Górska, Marek Cieloch, Krzysztof Galerczyk, Józef Stupienko.

Ostatnie - 24 miejsce na liście ma Tomasz Rafalski - gorzowski radny, doradca woj. lubuskiego ds. sportu i kontaktów z NGO Tomasz Rafalski, prywatnie syn Elżbiety Rafalskiej - europoseł PiS, b. minister rodziny i polityki społecznej.

W okręgu nr 8 obejmującym całe woj. lubuskie do wzięcia jest 12 mandatów poselskich. W obecnej kadencji Zjednoczona Prawica ma w nim pięciu posłów.

W wyborach do Senatu woj. lubuskie jest podzielonej na trzy okręgu. W okręgu nr 22 obejmującym powiaty: nowosolski, wschowski, żagański i żarski kandydatem PiS jest Tomasz Kłosowski, natomiast w okręgu nr 20 tworzonym przez powiaty: krośnieński, świebodziński, zielonogórski i Zieloną Górę kandyduje Grzegorz Maćkowiak.

Na razie PiS nie zgłosił kandydata na senatora w okręgu nr 21 obejmującym powiaty: gorzowski i Gorzów Wlkp., strzelecko-drezdenecki, sulęciński, międzyrzecki i słubicki. W obecnej kadencji PiS nie ma senatora wybranego z woj. lubuskiego.

