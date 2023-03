Marek Ast (PiS): jest deklaracja Pawła Kukiza o wspólnym starcie w wyborach z PiS

Z tego co wiem to jest deklaracja Pawła Kukiza o wspólnym starcie z PiS w wyborach parlamentarnych - przyznał poseł PiS Marek Ast w kontekście stanu prac nad prezydenckim projektem ustawy o sędziach pokoju. Zaznaczył, że w sprawie tych przepisów jest zgoda Kukiza na vacatio legis do stycznia 2025 r.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Na początku marca podkomisja sejmowa zakończyła omawianie prezydenckiego projektu ustawy wprowadzającej sędziów pokoju. Do projektu zgłoszono kilkadziesiąt merytorycznych poprawek; wśród nich znajduje się m.in. przepis zakładający, że sędziowie pokoju rozpoczną urzędowanie od 1 stycznia 2025 r.

O te przepisy Polska Agencja Prasowa zapytała posła PiS, szefa sejmowej komisji sprawiedliwości Marka Asta. "W tej chwili jest przewidziane w projekcie dosyć długie vacatio legis. Projekt wchodziłby, zgodnie z tym co zostało zaproponowane, w 2025 r. Co do tego jest zgoda, także ze strony Pawła Kukiza" - podkreślił polityk.

Ast był też pytany, czy w tym wypadku jest szansa, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych Paweł Kukiz wystartuje razem z PiS. "Jednym z warunków wspólnego startu ze strony Pawła Kukiza było zrealizowanie obietnicy, że zostanie uchwalona ustawa o sędziach pokoju. Wszystko idzie w tym kierunku, żeby w tej kadencji tę ustawę uchwalić. To już decyzja ze strony Pawła Kukiza, czy uzna, że ten warunek powoduje, że możemy iść razem. Jest wiele punktów wspólnych jeżeli chodzi o program. Więc ja myślę, że rzeczywiście razem będziemy" - powiedział poseł PiS.

Na pytanie, czy przy obecnym kształcie przepisów projektu dotyczących vacatio legis jest deklaracja ze strony Pawła Kukiza o wspólnym starcie w wyborach z PiS, odparł: "Z tego co wiem, tak, i to satysfakcjonuje. Zresztą tego rodzaju poważna ustawa nie może wejść w życie w okresie kilku miesięcy od jej uchwalenia. Bo to jest zmiana systemowa, która wprowadza zupełnie nową instytucję do polskiego wymiaru sprawiedliwości, więc to musi być dobrze przygotowane i po to tak długie vacatio legis" - zaznaczył poseł.

Zakończenie omawiania projektu przepisów wprowadzających sędziów pokoju oznacza, że na kolejnym posiedzeniu podkomisja podejmie decyzję ws. sprawozdania, które trafi do sejmowej komisji. Najbliższe posiedzenie tej podkomisji zaplanowano na 28 marca.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju początkowo prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą.

Pierwsze czytanie wypracowanego w Kancelarii Prezydenta projektu odbyło się w Sejmie w grudniu 2021 r. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

Paweł Kukiz pytany, czy po uchwaleniu ustawy dotyczącej sędziów pokoju wróci do głosowania z PiS, odparł: "Po uchwaleniu sędziów pokoju i zmian w ustawie o referendach lokalnych mogę usiąść do stołu z Prawem i Sprawiedliwością i rozpocząć rozmowy o wspólnym starcie, ale nie o miejscach na listach, tylko w pierwszej kolejności o postulatach".