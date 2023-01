Marek Ast (PiS): nie ma napięcia, aby w tym tygodniu przyjąć nowelizację o SN

Nie ma takiego napięcia, żeby już w tym tygodniu przejść przez pierwsze czytanie, rozpatrzyć i przyjąć nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym – ocenił w poniedziałek przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS).

Ze wstępnego harmonogramu obrad Sejmu, do którego dotarła PAP wynika, że izba na posiedzeniu w tym tygodniu, w dniach 11-13 stycznia, ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który PiS złożyło w Sejmie 13 grudnia ub.r. Projekt ma wypełnić "kamień milowy" ws. sądownictwa, czego oczekuje Komisja Europejska, aby uruchomić środki na KPO dla Polski.

Przewodniczący komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast potwierdził w Polskim Radiu 24, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu "na pewno odbędzie się pierwsze czytanie projektu". "Taki jest przynajmniej plan" - dodał Ast.

Zwrócił uwagę, że to dopiero rozpoczyna proces legislacyjny. "W momencie, kiedy (projekt - PAP) będzie skierowany do komisji sprawiedliwości i praw człowieka, wtedy na komisji będziemy pracować nad tym przedłożeniem i z całą pewnością nie zakończy się w trakcie tego posiedzenia Sejmu" - powiedział.

"Nie takiego napięcia, żeby to już w tym tygodniu rozpatrzyć i przejść przez pierwsze, drugie czytanie i głosowanie. Będziemy po prostu rozmawiać, szukać poparcia dla tego projektu i oczywiście go poprawiać, bo jak to zwykle bywa z projektami, w trakcie prac pewnie jakieś zmiany będą" - oznajmił.

W ocenie Asta projekt nowelizacji ustawy o SN wypełnia oczekiwania Komisji Europejskiej. "Zdziwiłbym się, gdyby opozycja go nie poparła. W przeciwnym razie opozycji musiałoby zależeć na tym, aby środki z KPO nie zostały uruchomione przed wyborami" - powiedział poseł.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramu obrad na posiedzeniu, które rozpocznie się 11 stycznia, posłowie mają rozpocząć prace od pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o SN.

Nowela zakłada, że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN. Propozycja nowelizacji przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także sposób badania bezstronności sędziego.

Dwa dni po złożeniu projektu zmian w ustawie o SN, prezydent oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zaznaczył, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Zaapelował jednocześnie o spokojne i konstruktywne prace parlamentarne nad projektem.

Negatywnie o projekcie wypowiedział się też minister sprawiedliwość, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Oświadczył, że resort sprawiedliwości i SP nie zaakceptują projektu o SN w przedłożonej przez PiS formie. Jego zdaniem, proponowane przepisy naruszają konstytucję w wielu miejscach i ingerują głęboko w polską suwerenność. Ziobro poinformował wtedy, że SP oczekuje od premiera rozmów o proponowanych przepisach. W środę w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski ws. projektu nowelizacji ustawy o SN. Było to drugie spotkanie szefa rządu z politykami SP w tej sprawie; pierwsze odbyło się 23 grudnia ub.r.