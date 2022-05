Marek Belka w "SE" pytany o możliwe utworzenie jednej listy opozycji w wyborach: głęboko to popieram

Nie tylko to rozumiem, ale głęboko to popieram; polska ordynacja wyborcza sprzyja takim rozwiązaniom - tym, którzy są silni i zjednoczeni - powiedział "Super Expressowi" europoseł Marek Belka, pytany o apel lidera PO Donalda Tuska o utworzenie jednej listy opozycji w wyborach.

Jak ocenił, "to, co słyszymy od innych liderów opozycji, to przedwyborcze gierki". "Chyba, że brak im rozsądku. Jedna lista jest absolutną gwarancją sukcesu" - dodał.