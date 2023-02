Marek Kuchciński: Unia się zdekadentyzowała (wywiad)

Unia zdekadentyzowała się i czasami przejawia działania samobójcze, jak "wypychanie" państw z UE, np. Wielkiej Brytanii. Uważam, że to będzie powodowało ruchy odśrodkowe i Unia Europejska może tego nie wytrzymać - powiedział PAP szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Kuchciński.

PAP: W piątek zaczyna się doroczna konferencja Europa Karpat, domyślam się, że sporo uwagi podczas niej poświęcicie tematyce ukraińskiej.

Marek Kuchciński: Siłą rzeczy tak będzie - od roku mamy wojnę na Ukrainie, zagrożenie bezpieczeństwa w całej Europie Środkowej i Wschodniej, więc te kwestie są ważne dla wszystkich. Będziemy je rozważać w czterech obszarach. Pierwszy to wsparcie i opieka nad uchodźcami wojennymi - w państwach sąsiadujących z Ukrainą, głównie karpackich. Drugi to pomoc militarna - widzimy, jak jest to skomplikowane, batalion czołgów Leopard z trudem jest kompletowany przez koalicję państw, zainicjowaną przez Polskę, to wszystko wymaga olbrzymiego wysiłku. Trzecia rzecz to pomoc humanitarna na Ukrainie - pomaganie ludziom, środowiskom, ale także instytucjom, takim jak szkoły czy szpitale. Na koniec problem związany z dziurawymi sankcjami oraz zmęczeniem tą wojną, co powoduje, że coraz więcej dużych, międzynarodowych firm chce omijać restrykcje nałożone na Rosję, żeby wrócić do prowadzenia z nią interesów.

PAP: Jak, pana zdaniem, w obecnej sytuacji zagrożenia, ma się idea utworzenia armii europejskiej?

M.K.: Unijne ambicje zbudowania własnej armii, rozpoczęte 30 lat temu, dotyczą wspólnego bezpieczeństwa w sensie zdolności do wojskowych misji interwencyjnych - dziś głównie w Afryce. Umacniałyby też niemiecki i francuski przemysł zbrojeniowy. A nam do obrony terytoriów potrzebne jest NATO. I jest najlepsze, czego przykładem są starania Szwecji i Finlandii o przyjęcie do Sojuszu. Tylko tak możemy zapewnić bezpieczeństwo w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Wiele też zależy od kształtu przyszłej Unii Europejskiej i tego, czy te autonomiczne europejskie zdolności wojskowe będą organizowane pod przewodnictwem Niemiec i Francji. Ale biorąc pod uwagę sytuację w naszym regionie, obecność wojsk NATO i to, że wszystkie państwa się dozbrajają na wyścigi, jest to dyskusja oderwana od szybko zmieniających się realiów. Ona będzie pewnie prowadzona wśród dyplomatów czy w strategicznych gremiach wojskowych, ale nie będzie dziś miała wpływu na sytuację wojenną także dlatego, że mamy do czynienia z - nazwijmy to - nierównomierną chęcią wsparcia Ukrainy, broniącej się przed bestialskim agresorem. Najmniej ochoty wykazują Niemcy, choć chwalą się publicznie, jak to bardzo wspierają Kijów.

PAP: Inna sprawa, że Bundeswehra nie jest dziś najsilniejszą armią, a Niemcy na obronność przeznaczają niecałe 2 proc. PKB.

M.K.: I właśnie, to jest odpowiedź. Sojusz Północnoatlantycki jest najsilniejszą organizacją militarno-obronną na świecie i to on powinien być wzmacniany, gdyż jest gwarancją bezpieczeństwa także w Europie.

PAP: Nasze bezpieczeństwo jest wciąż zagrożone od strony Białorusi, która nieustannie stara się przepychać na polską stronę nielegalnych emigrantów. Ale to problem nie tylko Polski.

M.K.: Przypomina mi się sytuacja z 2015 r., kiedy mieliśmy wielki problem migracyjny na południowych granicach UE, tyle że wówczas była to głównie migracja zarobkowa. My mamy do czynienia z państwem autorytarnym, które stoi za tymi "sztucznymi migrantami", to jest element wojny prowadzonej przez Rosję i jej sojusznika, żeby osłabić państwa Zachodu. Obok Polski podobny problem ma Łotwa i Litwa, a także czasem Hiszpania na granicy z Marokiem. Nie jest to więc wyłącznie nasz problem, choć u nas wystąpił w największej skali.

PAP: My zamykamy granice i przejścia z Białorusią, swoje granice niedawno zamykali też Austriacy, sytuacja jest napięta. Jak pan sądzi, czy strefa Schengen w tej sytuacji się ostanie?

M.K.: Trzeba robić wszystko, żeby tak było, żeby ona nawet się rozszerzała, np. o Rumunię i Bułgarię, które przecież są państwami unijnymi. Wszystko zależy od sytuacji międzynarodowej - jeśli będzie rosło poczucie bezpieczeństwa, wspierane przez silne armie narodowe państw NATO ze sobą współpracujące, to ta stabilizacja będzie wpływała także na gospodarkę i takie obszary jak Schengen.

PAP: Zamknięcie granicy z Białorusią oznacza problem w przepływie towarów. Czy Chińczycy mają do nas pretensje?

M.K.: Nie słyszałem, żeby je artykułowali, zresztą mogą korzystać z innych kierunków. Nowy Jedwabny Szlak ma różne odnogi, nie musi iść przez Rosję.

PAP: Co Polska, oprócz zamknięcia granicy z Białorusią, mogłaby zrobić dla uwolnienia Andrzeja Poczobuta?

M.K.: Jego przykład wskazuje na potrzebę tego, by wolny świat walczył z reżimami, a jednocześnie pokazuje, że reżimy, takie jak białoruski czy rosyjski, mają się dobrze. Dlatego cała Unia Europejska powinna zdecydowanie mocniej angażować się w obronę wolności obywatelskich i praw człowieka, by wymuszać na reżimach zmiany. Tutaj wracamy do tematu sankcji: jeśli są dziurawe, osłabiają te działania, które w rezultacie stają się czysto postulatywnymi. Polska robi bardzo dużo, może nawet najwięcej pośród innych państw. Niestety, niektóre bogate państwa zachodnie nie pomagają nam w tym, pośrednio wspierając reżim Putina, a tym samym Łukaszenki. Nasi rodacy na Białorusi cierpią tylko z tego powodu, że są Polakami i Łukaszenko wykorzystuje ich jako zakładników w sprawach czysto politycznych. Jeśli cały wolny świat, zwłaszcza społeczeństwa w poszczególnych państwach, jednym głosem wyrażałby swoje oburzenie - to by dało efekty. Przypomnijmy, jak Niemcy zostały zmuszone do mocniejszego zaangażowania się w sprawy ukraińskie - bo społeczeństwo tego oczekiwało od swoich polityków. Gdyby nacisk społeczeństw był cały czas mocny, państwa działałyby skuteczniej na rzecz osłabiania reżimów.

PAP: Niestety, wśród społeczeństw, także w Polsce, widać zmęczenie wojną na Ukrainie, spada też zainteresowanie doniesieniami z frontu.

M.K.: To prawda, w naszym kraju z ponad 80 proc. jeszcze pół roku temu do ok. 70 proc. spadł odsetek tych, którzy uważają, że należy pomagać Ukrainie, ale to jest nadal znaczny procent ludzi. Moim zdaniem, obowiązkiem rządu, mediów i wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jest przypominanie i przekonywanie wątpiących, że wsparcie dla Ukrainy jest działaniem odsuwającym wojnę od granic Polski. To nie tylko naturalna solidarność z napadniętym narodem, ale także nasz żywotny interes, żeby Ukraińcy poradzili sobie z Putinem. Jednocześnie musimy - i to się dzieje - wzmacniać nasze wojsko, działać na wszystkich obszarach, także dyplomatycznych, żeby zapewnić naszym obywatelom bezpieczeństwo i odsunąć od nas te dramaty, które 80 lat temu miały miejsce w Polsce.

PAP: Jakie wrażenie zrobiła na panu wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? Jakie wnioski płyną z tego, co powiedział Joe Biden?

M.K.: Usłyszeliśmy to, czego ja osobiście oczekiwałem i przyjmuję to z satysfakcją: prezydent Biden bardzo mocno utwierdził nas w przekonaniu, że będzie broniona "każda piędź ziemi" państw członków NATO, że kierunek, jaki został obrany przez Stany Zjednoczone i sojusz wolnego świata będzie kontynuowany i jeszcze wzmocniony, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę, by Rosja wycofała się z zajętych przez siebie obszarów Ukrainy. Prezydent zwrócił też uwagę na niespotykaną nigdzie indziej solidarność Polaków i wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Cały świat to widzi. Ważne było też wskazanie na Białoruś i Mołdawię. Można to rozumieć, że zwycięstwo Ukrainy zadecyduje także o losach tych krajów. I wreszcie ta podwójna wizyta w Kijowie i w Warszawie oraz udział w warszawskim spotkaniu Bukaresztańskiej Dziewiątki, to wyraźny sygnał amerykańskiego poparcia dla konsolidacji naszego regionu.

PAP: Jak pan sądzi, czy prezydent Biden ma taki wpływ na Niemcy, że mógłby nam pomóc np. załatwić sprawę KPO?

M.K.: To złożone, ale odpowiem tak: bez wątpienia prezydent Biden i obecna administracja amerykańska ma bardzo duży wpływ na Niemcy, ale i vice versa, przynajmniej tak było dotąd. Niemniej jednak mogliby zachęcić Niemcy do lepszej polityki, czyli bardziej odpowiedzialnego zaangażowania się tego kraju we wsparcie dla Ukrainy i do bardziej roztropnego działania w ramach Unii Europejskiej, a także nieprowadzenie działań antypolskich, poprzez różne instrumenty. Niemcy mają największy wpływ na politykę unijną, także w ramach KPO. Gdyby Niemcy i Francja poparły nas, żebyśmy dostali te fundusze, nie byłoby problemu. Dlatego myślę, że polityka Stanów Zjednoczonych może być w tym względzie przydatna i skuteczna.

PAP: Do niedawna to Niemcy były głównym partnerem USA w Europie, także jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa. Teraz sytuacja się zmienia? A może już zmieniła?

M.K.: Widać wyraźnie, że centrum decyzyjne przesunęło się do Europy Środkowej. Mam tu na myśli zaangażowanie się wojsk amerykańskich i NATO-wskich, przyjazdy prezydenta Bidena - dwa razy - do Polski, podkreślam, a nie do Niemiec. To wszystko wskazuje, że Polska i cała Europa Środkowa stały się najważniejszym miejscem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale także innych obszarów, np. gospodarki. Warto pamiętać, że Niemcy próbowały wzmocnić swoje wpływy, zniechęcając kręgi amerykańskie do angażowania się tak mocno w wojnę na Ukrainie. Na całe szczęście im to nie wyszło.

PAP: Mamy więc dodatkowo swoją wojnę do wygrania - dyplomatyczną, gospodarczą…

M.K.: Na tym polega polityka - działania na różnych frontach są skomplikowane, jest ich cała sieć wpływów, rozmów, negocjacji, dyplomacji… W tak wielkiej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, to naturalna rzecz. W tej chwili Unia zdekadentyzowała się i czasami przejawia działania samobójcze, jak "wypychanie" państw z UE, np. Wielkiej Brytanii, czy zmuszanie jej członków do federalizacji lub do jednego systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego. Uważam, że to będzie powodowało ruchy odśrodkowe i Unia Europejska może tego nie wytrzymać, a naszym celem jest utrzymanie zjednoczonej Europy, tylko działającej na przyzwoitych, będących dla wszystkich do przyjęcia warunkach, jak wolni z wolnymi i równi z równymi, a nie narzucanie innym swoich wizji.

PAP: Co by było, gdyby UE się rozpadła?

M.K.: To są przedwczesne rozważania, moim zdaniem tak się nie stanie. Po nowych wyborach do Parlamentu Europejskiego postulowałbym raczej oczyszczenie, przywrócenie porządku, większe wyrównanie szans, żeby nie tylko lewica i liberałowie rządzili w Unii, lecz by była większa równowaga.

PAP: Myśli pan, że europejskim społeczeństwom nie spodobał się ambitny plan organizacji C40 Cities ratowania Ziemi poprzez ograniczenie, a może wręcz zakaz jedzenia mięsa i nabiału? Zamiast tego UE proponuje menu z udziałem robaków. Jeden lot samolotem na trzy lata i trzy sztuki odzieży na rok? No i jeszcze mamy wyeliminować z życia samochody.

M.K.: Jestem za rozsądną ekologią, przeciw bezmyślnemu konsumpcjonizmowi, za ochroną wody, lasów, humanitarnym traktowaniem zwierząt, ale przytoczone przez panią przykłady - takiego niezbyt zrozumiałego działania - będą powodowały wielkie wewnętrzne spory. Można zadać pytanie: komu na tym zależy? Może na tym zależeć różnym czynnikom ideologicznym i politycznym w kategoriach globalnych, lewicy i liberałom. Można także założyć, że w dzisiejszej cywilizacji cyfrowej, bo już nie analogowej, stoją za tym czynniki korporacyjne. Trudno powiedzieć…

PAP: Można też założyć, że leży to w interesie Rosji, żeby skłócić ze sobą państwa UE i podzielić wewnętrznie ich społeczeństwa.

M.K.: Jakie mamy dzisiaj największe źródła niepokojów? To właśnie Rosja, Chiny i Iran. I faktycznie, tym państwom zależy na tym, by rozkołysać tę łódź, jaką jest stabilna Unia Europejska. Mnie tylko dziwi, że takie duże państwa, jak Niemcy i Francja, kierując się własnym partykularnym interesem tak łatwo dają się nabierać. I jeszcze wykorzystują swoje wpływy, aby narzucać wolę innym państwom. Muszą spodziewać się konsekwencji: inne państwa sprzeciwią się. Włochy już się sprzeciwiły i wybrały prawicowe rządy, podobnie Szwecja, zobaczymy, co będzie w Hiszpanii.

PAP: O tych wszystkich problemach będziecie rozmawiać podczas konferencji Europa Karpat?

M.K.: O większości tak, choć tam może bardziej subtelnie będziemy się wyrażać, niż ja się komunikuję z panią teraz. Będziemy chcieli omówić ważne kwestie związane z geopolityką, politykę Stanów Zjednoczonych wobec najważniejszych problemów, a także miejscem Unii Europejskiej. Będziemy mówić o narzędziach nowoczesnej dyplomacji parlamentarnej w panelu z marszałkiem Terleckim, postaramy się też zachęcić naszych przyjaciół intelektualistów do debaty nad sprawami ideowymi, związanymi ze rozumieniem współczesnej cywilizacji: czym jest dziś wolność, jak możemy ją budować, jak jej bronić, czerpiąc doświadczenia z przeszłości. Nazwaliśmy ten panel "Archiwum wolności". Będziemy dyskutować o wartościach oraz realizmie w polityce - czy stoją ze sobą w sprzeczności, gdzie jest granica pomiędzy nimi.

Będziemy też mówić o sprawach może bardziej prozaicznych, ale niesamowicie ważnych - o komunikacji - nie ograniczymy się przy tym do dróg i kolei. To będzie temat spotkań z udziałem ministrów państw karpackich, mogę zdradzić, że zostanie na nich ogłoszonych kilka bardzo ciekawych propozycji. Będą także ministrowie, którzy będą mówili o wpływie na nauczanie całej sfery cyfrowej. W perspektywie, jest to jedno z najważniejszych wyzwań dla ludzkości: w jaki sposób wykorzystać wiedzę i te dzieła, jakie człowiek stworzył, np. sztuczną inteligencję, do tworzenia świata lepszym, bardziej bezpiecznym. Jak to wszystko wykorzystać do ekspansji w kosmos. Konferencja będzie aż trzydniowa. W dniu ostatnim porozmawiamy o współpracy karpackich i alpejskich samorządów terytorialnych i o bezpieczeństwie żywnościowym. Zachęcam wszystkich do śledzenia dyskusji na kanale YouTube.

PAP: Musimy jeszcze pamiętać, że na świecie są źli ludzie, którzy każdy wynalazek będą usiłowali wykorzystać w złych celach.

M.K.: Trzeba się przed nimi zabezpieczać, a najlepszą formą zabezpieczenia jest współpraca i sprawne międzynarodowe organizacje, jak Sojusz Północnoatlantycki. Jednak najbardziej sprawdzonymi instytucjami organizującymi życie ludzi i dbającymi o ich bezpieczeństwo są narodowe państwa.

Rozmawiała: Mira Suchodolska