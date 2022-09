Marek Sawicki (PSL) o propozycji Tuska ws. aborcji: głęboko się z nią nie zgadzam

Głęboko nie zgadzam z propozycją Donalda Tuska w sprawie aborcji i na moje poparcie w tej sprawie Donald Tusk liczyć nie może - mówi PAP poseł PSL Marek Sawicki. Dodał, że znacznie lepszym jest pomysł prezesa Stronnictwa Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby przeprowadzić w tej sprawie referendum.

Przewodniczący PO Donald Tusk w środę podczas debaty z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, która odbyła się w ramach Campusu Polska Przyszłości poruszył temat aborcji. "Pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponujemy Sejmowi ustawę, zakładającą, że aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety" - oświadczył.

Sawicki pytany przez PAP o zapowiedź Tuska powiedział, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i każdy ma prawo składać własne propozycje. "Ja się z nią głęboko nie zgadzam i na moje poparcie w tej sprawie pan Donald Tusk liczyć nie może" - zastrzegł poseł PSL.

Na pytania, jaka jest w tej kwestii propozycja PSL, Sawicki odparł, że szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz chce powrotu do kwestii ustawy przywracającej kompromis aborcyjny, a później przeprowadzenia w tej sprawie referendum. "Bo, jeśli taką ustawę uchwalimy, to zanim Trybunał Konstytucyjny się wypowie, będzie można zrobić w tej sprawie referendum i referendum powinno mieć charakter wiążący. Niech się wypowie całe społeczeństwo w tej sprawie" - powiedział poseł PSL.

Pytany, czy zmienił zdanie co do referendum - że nie powinno się go przeprowadzać w sprawach światopoglądowych, Sawicki odpowiedział: "referendum jest dużo lepszym pomysłem, niż pomysł Donalda Tuska". "Niech się wypowie w tej sprawie całe społeczeństwo" - powtórzył poseł ludowców.

Z kolei pytany, czy PSL przygarnęłoby na swoje listy posłów KO, którzy nie zgadzają się z pomysłem Tuska i chcieliby startować z list ludowców, Sawicki odparł: "Oczywiście łowić nie będziemy, natomiast to zależy od nich". "Powiem tak - w partiach demokratycznych nie powinniśmy zajmować się wzajemnym kłusownictwem. Natomiast, jeśli ktoś autonomicznie podejmuje decyzję wyjścia czy pozostawienia w takim czy innym środowisku politycznym, to ja to rozumiem i oczywiście szanuję" - powiedział Sawicki.

"Z tym, że ja słyszę, że konserwatyści w PO już w tej sprawie zmieniają poglądy. Więc niewykluczone, że podzielają w tej sprawie opinię Donalda Tuska" - zaznaczył poseł ludowców.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytany przez PAP o deklarację Tuska podkreślił, że jest zwolennikiem przywrócenia kompromisu aborcyjnego i przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

"Najpierw powrót do kompromisu, a później referendum z trzema pytaniami - dla każdej opcji politycznej. Dla PiS i Konfederacji to jest zaostrzenie przepisów aborcyjnych, dla PO i Lewicy to jest wybór do 12 tygodnia bez żadnych innych uwarunkowań, niezależnie od wskazań medycznych; a dla centrum, dla mnie i myślę dla ruchu (Szymona) Hołowni, dla części wyborców PiS-u (...) - powrót do kompromisu, który został przez Trybunał Konstytucyjny wyrzucony, co zmniejszyło poczucie bezpieczeństwa Polek" - powiedział szef ludowców.

Do stycznia 2021 r. - gdy wszedł w życie wyrok TK z jesieni 2020 r. - na mocy przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., przerywanie ciąży w Polsce było dopuszczalne w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazywały na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu oraz gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (np. kazirodztwo, gwałt).