Marek Wesoły nowym wiceministrem aktywów odpowiedzialnym za przemysł górniczy i hutniczy

Poseł PiS Marek Wesoły został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - poinformował resort.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Marek Wesoły został wiceministrem aktywów i pełnomocnikiem ds. transformacji

Poseł PiS Marek Wesoły został powołany na sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego - poinformował resort.

Marek Wesoły jest posłem wybranym z listy PiS w okręgu w Katowicach. Jak zaznaczyło MAP, w resorcie odpowiadać będzie za rozwój przemysłu górniczego i hutniczego.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Aktywów Państwowych, do zadań pełnomocnika do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego należy m.in.: przygotowanie i realizacja koncepcji transformacji energetyki i górnictwa; inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań z tym związanych; opiniowanie projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, które mają znaczenie dla kształtowania polityki państwa w zakresie energetyki i górnictwa.

Jak podkreśliło MAP, wiceminister Piotr Pyzik, który zajmował się do tej pory kwestiami związanymi z górnictwem i energetyką, pozostaje dalej w resorcie i będzie odpowiedzialny za dialog społeczny. Z Dziennika Urzędowego Ministra Aktywów Państwowych wynika, że zarządzeniem z 1 marca minister ustanowił pełnomocnika do spraw dialogu społecznego, do którego zadań należy wspieranie ministra w zakresie działań mających na celu nawiązywanie i utrzymywanie stałych kontaktów z partnerami społecznymi.