Marek Woźniak: święto państwowe nie wieńczy zabiegów o pamięć o powstaniu wielkopolskim

Ustanowienie Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego nie może być zwieńczeniem zabiegów o pamięć o zrywie Wielkopolan – powiedział PAP marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak. W regionie trwają ostatnie przygotowania do obchodów 104. rocznicy rozpoczęcia insurekcji.

Marszałek podkreślił, że ważnym narzędziem popularyzacji w regionie i kraju pamięci o powstaniu będzie wkrótce nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Budowa jego siedziby powinna ruszyć w przyszłym roku.

W Wielkopolsce już rozpoczęły się pierwsze wydarzenia związane z tegoroczną, 104. rocznicą zwycięskiego zrywu Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-1919. Gospodarzem obchodów od lat jest wielkopolski samorząd.

27 grudnia 2021 roku po raz pierwszy celebrowane było nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto obchodzone jest w rocznice rozpoczęcia insurekcji.

Jak powiedział PAP marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, już przed rokiem nie było wątpliwości, że uchwalenie upamiętniającego bohaterstwo powstańców święta narodowego nie jest przełomem w upowszechnianiu wiedzy o powstaniu.

"Do tego, by w świadomości Polaków o znaczeniu powstania wielkopolskiego nastąpiły zmiany potrzeba czasu i pracy. I jest to praca na lata. Na pewno jednak ogłoszenie święta państwowego przypadającego w rocznicę wybuchu powstania upoważnia nas do tego, byśmy mogli domagać się od innych rodaków zauważenia tej daty w kalendarzu" - powiedział.

Marszałek podkreślił, że już wkrótce bardzo ważnym narzędziem służącym upowszechnianiu wiedzy o powstaniu wielkopolskim będzie działające w nowej formie i owej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Jest szansa na to, że połowie 2023 r. rozpocznie się budowa nowej siedziby muzeum.

Muzeum powstanie na działce przy ul. Północnej i Księcia Józefa, u stóp Wzgórza Św. Wojciecha w Poznaniu. "To będzie narzędzie silnego, materialnego wyrazu pamięci oraz atrakcja turystyczna dla odwiedzających Wielkopolskę" - zapowiedział marszałek.

Z początkiem 2023 roku wielkopolski samorząd przejmie od samorządu Poznania Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, któremu podlega Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Miasta nie stać było na sfinansowanie budowy nowej siedziby muzeum, samorządy zdecydowały więc o wzajemnym przekazaniu instytucji kultury.

Według obecnych szacunków łączne nakłady na budowę nowej siedziby muzeum wyniosą do 2026 roku przeszło 376 mln zł. W przyszłorocznym projekcie budżetu wielkopolskiego samorządu przewidziano na ten cel 12 mln zł.

Marek Woźniak podkreślił, że w tym roku i w kolejnych latach samorząd województwa będzie konsekwentnie wykorzystywał wszystkie sprawdzone dotąd metody promowania historii i znaczenia powstania wielkopolskiego. Zaznaczył, że działania te nie ograniczają się do organizacji rocznicowych obchodów.

"Podobnie, jak to było w poprzednich latach, jesteśmy obecni z promocją w Internecie, organizujemy wydarzenia w Poznaniu, w Wielkopolsce i poza regionem. Chcielibyśmy przypominać o powstaniu w sprawdzonej już formie koncertów - być może organizowanych z którąś z telewizji" - powiedział.

Marszałek docenił znaczenie rocznicowych wydarzeń organizowanych w Warszawie, dzień po centralnych obchodach Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

"Uroczystości w Warszawie akcentują fakt, że powstanie wielkopolskie nie było lokalnym wydarzeniem. Właśnie dlatego świętujemy nie tylko w Poznaniu, w Wielkopolsce, ale również przy Grobie Nieznanego Żołnierza i na Powązkach. Mam nadzieję, że przy okazji 105 rocznicy wrócimy do koncepcji przemarszu Krakowskim Przedmieściem - udało się nam to przy okazji 95 rocznicy" - powiedział PAP Marek Woźniak.

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. Ich ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.