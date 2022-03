Maria i Wiera: nasz pobyt w Polsce był spokojny i bezpieczny

Spokojne życie pani Marii, jej dwóch córek i ich dzieci w Drohobyczu skończyło się 24 lutego, wraz z wybuchem wojny. Po jednej nocy w schronie rodzina wyruszyła do Polski, skąd właśnie wyjechała na Cypr. Pobyt w Polsce wspominają bardzo dobrze.

"Serdecznie dziękujemy wszystkim Polakom, którzy sprawili, że nasz pobyt w Polsce był bezpieczny i spokojny. Otrzymaliśmy wsparcie, zrozumienie, ciepło i pocieszenie" - napisały do PAP już z Cypru.

W Polsce trafiły na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie mieszkał i pracował wcześniej ich krewny, Andriej. To on zwrócił się do swoich gospodarzy z pytaniem, czy mogą ugościć jego bliskich, których jedna noc w schronie z dziećmi, w akompaniamencie wystrzałów, upewniła, że muszą uciekać z kraju.

"Co mogliśmy odpowiedzieć Andriejowi? Możliwa odpowiedź była tylko jedna - oczywiście tak" - opowiada Katarzyna Kulińska-Pluta.

Uchodźcy przyjechali do Zrębic samochodem, który po tej podróży się zepsuł. Seniorka rodu pani Maria, jej córka, również Maria, z 5-letnią córką Weroniką i druga córka, Wiera, z nastoletnim Pavlo. Szybko okazało się, że stres i podróż nasiliły dolegliwości pani Marii, która trafiła do szpitala w Częstochowie, gdzie przeszła operację.

"Panie przez pewien czas się wahały, co dalej. Na Ukrainie zostali ich mężowie. Mąż Wiery jest kucharzem i gotuje dla wojska, mąż Marii przed wojną montował klimatyzację, teraz wozi uchodźców do granicy. Z Polski miały do nich bliżej, ale przeważyło to, że w przeszłości pracowały na Cyprze i zapraszał ich były pracodawca. Pavlo, który się tam urodził, zna język, więc będzie mu łatwiej w szkole" - relacjonuje Katarzyna Kulińska-Pluta.

Uchodźczynie z Drohobycza Polskę opuszczały jednak z wdzięcznością. "Dziękujemy za pyszne śniadania i obiady, za ciepłe, przytulne wieczory, za pyszne przepisy. Nauczyłyśmy się pieczenia chleba, gotowania: bigosu, zupy pomidorowej, zalewajki. A ja nauczyłam się szyć torby. Dziękujemy wszystkim Polakom, którzy pomogli nam podczas naszego pobytu w Polsce za życzliwe wsparcie serca, dzięki wam czuliśmy się bezpiecznie" - podkreśla pani Wiera.

"Jak długo zostaniemy na Cyprze, zależy od sytuacji na Ukrainie. W tej chwili nie możemy powiedzieć, kiedy wrócimy do domu. Mamy nadzieję, że wojna wkrótce się skończy i będziemy mogli wrócić jak najszybciej" - dodaje.