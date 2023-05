Tina Turner była zwierzęciem estradowym ze wspaniałym głosem i umiejętnością interpretacji - powiedziała PAP dziennikarka muzyczna, radiowa i telewizyjna Maria Szabłowska.

W rozmowie z PAP Maria Szabłowska podkreśliła, że Tina Turner "wywarła ogromny wpływ na światową muzykę". "Nie tylko przez fakt, jak śpiewała, była muzykalna, a także jak zachowywała na scenie oraz jak potrafiła porwać publiczność, ale także poprzez swój niesamowity i wcale nie taki szczęśliwy życiorys" - powiedziała.

"Sławę zyskała w duecie Ike & Tina Turner. Z książek dowiedzieliśmy się potem, że Ike był jakimś potworem. Niewątpliwie jednak to on poznał się na jej głosie, potencjale wokalnym i estradowym" - przypomniała Maria Szabłowska.

"Tina Turner była zwierzęciem estradowym ze wspaniałym głosem i umiejętnością interpretacji" - zaznaczyła. "Była tak przekonująca w tym, co śpiewa i jak się porusza. Była po prostu fantastyczna" - zaznaczyła.

Dziennikarka muzyczna podkreśliła, że nigdy nie zapomni koncertu Tiny Turner w Polsce w 1981 r. "Byłam wtedy w ciąży z moją córką. W Polsce panowała +ciemna noc+, nic nie było w sklepach, panował straszny nastrój, a tu nagle do udręczonego kraju przyjechała gwiazda" - powiedziała. "Nigdy nie zapomnę tego koncertu. W tej beznadziei stała się jakimś światłem w tunelu" - powiedziała.

Tina Turner zmarła we wtorek w swym domu Kusnacht w Szwajcarii, nad Jeziorem Zuryskim, po długiej i ciężkiej chorobie - poinformował w środę jej menedżer. Turner, która sprzedała ponad 150 mln płyt na całym świecie i zdobyła 12 nagród Grammy, urodziła się 26 listopada w Nutbush w Tennessee. Od dziecka wykonywała klasykę gospel, zaczynając od śpiewania w chórkach.

W rhythm and bluesowych klubach St. Louis poznała Ike'a Turnera, pianistę i gitarzystę, uważanego za jednego z prekursorów współczesnej muzyki rockowej. Ike zaproponował jej występy ze swoim ówczesnym zespołem Kings of Rhythm i w ciągu dwóch lat Tina awansowała na gwiazdę grupy. Jej związek z Ike'iem zaowocował przemianowaniem zespołu na The Ike & Tina Turner Revue.

Przełomowe znaczenie dla ich wspólnej kariery miała piosenka "River Deep, Mountain High" z 1966 roku, której producentem był Phil Spector. Ike i Tina niemal z dnia na dzień zyskali popularność, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dokąd udali się na tournee.

Po nagłośnionym przez media, ciągnącym się cztery lata do 1978 roku rozwodzie oraz naraziwszy się na gniew bossów przemysłu rozrywkowego, którzy początkowo ignorowali próby zrobienia przez nią kariery solo, wróciła w 1984 roku na szczyty. Dzięki wydanej wówczas płycie "Private Dancer" stała się gwiazdą światową. Wróciła na listy przebojów i do sal koncertowych. Wraz z tytułowym "Private Dancer" autorstwa Marka Knopflera, utwór "What's Love Got to Do with It" z tej płyty okazał się jednym z największych jej hitów i ówczesnych przebojów. W 1985 roku zagrała w filmie "Mad Max: Beyond The Thunderdome" i wylansowała kolejny hit "We Don't Need Another Hero". Reżyser Brian Gibson nakręcił oparty na jej autobiografii film "What's Love Got to Do with It", który w 1994 roku nominowano w dwóch kategoriach do Oscara.

Wydała w sumie 10 studyjnych płyt i kilka koncertowych, wystąpiła w kilku filmach, otrzymała ponad 30 nagród, w tym czterokrotnie nagrodę Grammy. Z życia publicznego wycofała się w 2009 roku po pożegnalnym tournee "Tina: Live in Concert Tour".