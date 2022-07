Mariusz Błaszczak dla "Gazety Olsztyńskiej": USA to nasz strategiczny partner i najważniejszy sojusznik

Stany Zjednoczone to nasz strategiczny partner i najważniejszy sojusznik. To światowe mocarstwo, z którym wiążą nas wspólne wartości i cele - podkreślił wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w wywiadzie dla piątkowej "Gazety Olsztyńskiej".

"Kontraktujemy znaczne ilości sprzętu amerykańskiego dla naszego wojska, bo to sprzęt najlepszy i sprawdzony w boju. Nikt nie podważy wartości bojowej choćby Patriotów czy F-35. To najwyższa jakość. Amerykańscy żołnierze stacjonują w Polsce w liczbie ponad 10 tys., szkolą się u nas oraz wzmacniają ochronę granicy" - podkreślił szef MON w "Gazecie Olsztyńskiej".

Dodał, że "wspólnie pogłębiamy polsko-amerykańską interoperacyjność". "Tak liczna obecność oddziałów amerykańskich w Polsce to najlepszy dowód, jak ścisłe relacje wiążą nasze kraje" - zaznaczył wicepremier.

Wskazał, że Polska wynegocjowała korzystną umowę na zakup 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji. "Finalizujemy również umowę na zakup, na bardzo dobrych warunkach, 116 Abramsów używanych, które pozyskamy w związku z przekazaniem sprzętu do Ukrainy. Finalnie będziemy więc mieli aż 366 Abramsów, a do tego dojdą koreańskie +czarne pantery+, czyli czołgi K2" - wskazał minister.

Błaszczak podał, że jeszcze w tym roku pojawią się pierwsze dostawy tych czołgów. "W sumie w pierwszej partii ma to być 180 czołgów. Czołgi K2 w perspektywie będą produkowane w Polsce. Te zakupy są potrzebne Wojsku Polskiemu i Polsce. Stajemy się potęgą pancerną. Budujemy siły zbrojne, które będą jednymi z silniejszych w Europie. Wyznaję zasadę, że absolutnym priorytetem jest zdolność obrony kraju własnymi siłami. Dlatego musimy mieć nowoczesny, mobilny oraz skuteczny sprzęt bojowy w znacznych ilościach" - wskazał wicepremier.

Na pytanie "GO", kiedy będą realizowane dostawy F-35, Himarsów i Patriotów, wicepremier odpowiedział, że "Patrioty powinniśmy otrzymać już niebawem, w ostatnim kwartale tego roku".

"Do Polski już dotarły pierwsze radary, które będą wykorzystywane w systemie. Podobnie z Himarsami - pierwsze elementy trafią do nas jeszcze w tym roku, zaś wyrzutnie w przyszłym. Samoloty F-35 to też nieodległa perspektywa" - wskazał Błaszczak.

Jak mówił, dodatkowo w środę zatwierdził trzy duże kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową - na wspomniane czołgi K2, na haubice K9 oraz na nowe samoloty FA-50. "To kolejne skoki generacyjne dla Wojska Polskiego. Będziemy w posiadaniu najnowocześniejszego, dostępnego sprzętu bojowego. Musimy być sprawni i gotowi na wszelkie scenariusze"- wskazał wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.